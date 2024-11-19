За перший вікенд «Гладіатор 2» зібрав понад 12,9 млн грн у двох найбільших мережах кінотеатрів України

«Гладіатор 2» зібрав понад 12,9 млн грн у Multiplex та «Планета Кіно» за перший вікенд, повідомили Forbes Ukraine у мережах кінотеатрів.

Ключові факти

Бокс-офіс «Гладіатора 2» в кінотеатрах мережі «Планета Кіно» у перший вікенд разом із допрем’єрним показом 13 листопада склав 4 763 551 грн. На фільм придбали 17 661 квиток. «Це чудовий старт, зважаючи на обставини», – каже CEO «Планета Кіно» Наталія Байдан.

На відвідуваність фільму могла вплинути велика кількість повітряних тривог упродовж останнього місяця, каже директорка з маркетингу Multiplex Ірина Холод. З 13 по 17 листопада у кінотеатрах цієї мережі фільм зібрав 41 182 глядачі та 8 188 671 грн. Це вище середніх показників серед фільмів цього репертуару, додає Холод.

«Для фільму-продовження культового екшна Рідлі Скотта ми очікували більшу відвідуваність у перші дні прокату, – визнає Холод. – Це потужний фільм, проте його потенціал нижчий за касові блокбастери. До прикладу, «Дюна: Частина друга», «Аватар», «Дедпул і Росомаха» за цей час зазвичай збирали на 50% більше».

Для порівняння, загальний бокс-офіс другої частини «Дюни» в Україні у перший вікенд склав 32,6 млн грн. «Дедпул і Росомаха» у перші дні українського прокату зібрав 39,6 млн грн.

Контекст

«Гладіатор 2» – продовження культової стрічки «Гладіатор» британського режисера Рідлі Скотта, що вийшла у 2000 році. Перший фільм зібрав п’ять нагород «Оскар», зокрема в категоріях «Найкращий фільм» і «Найкраща чоловіча роль» (виконавець – Рассел Кроу).

Про роботу над сиквелом «Гладіатора» стало відомо у 2018 році, коли студія Paramount Pictures придбала права на продовження у DreamWorks Pictures. Знімальний процес розпочався у червні 2023-го і тривав до 17 січня 2024 року.

У міжнародний прокат «Гладіатор 2» вийшов 13 листопада 2024-го, зібравши $87 млн за перший вікенд. Це рекордний старт для фільмів Рідлі Скотта та найкращий дебют Paramount серед стрічок із рейтингом R, пише Deadline. Найкращі результати за перший вікенд фільм показав у Великій Британії ($11,4 млн), Франції ($10,3 млн) та Іспанії ($5,6 млн). У сусідній Польщі стрічка зібрала $1,8 млн, а у Словенії – $116 075

Дистрибуцією «Гладіатор 2» в Україні займається B&H Film Distribution Company. Компанія не розголошує загальні касові збори стрічки.