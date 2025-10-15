Украина начала программу «Зброя», которая должна стать основой для развития экспорта оборонных технологий и создания стабильной рыночной модели. Это позволит стране не только обеспечить свои потребности, но и стать конкурентоспособным поставщиком на мировом рынке оружия. Как программа «Зброя» изменит будущее оборонной индустрии Украины? Рассказывает исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко

На прошлой неделе на третьем Международном форуме оборонных индустрий DFNC³ президент Владимир Зеленский объявил о старте программы «Зброя» – контролируемого экспорта украинских оборонных разработок. Речь идет не просто о «вывозе излишков». Речь идет о создании стабильной, зрелой рыночной модели, где фронтовые технологии превращаются в индустрию мирового уровня.

Сегодня более 40% вооружений, которые используются на фронте, произведены в Украине или совместно с украинскими компаниями. Следующая цель – довести этот показатель до 50% в ближайшее время.

Темпы роста оборонно-промышленного комплекса Украины давно превысили темпы стран-союзников. Пора поделиться нашим опытом с партнерами, открыв для них три главных преимущества украинской оборонки.

Первое преимущество: скорость инновационного цикла

11 лет войны создали среду, в которой боевой опыт мгновенно становится инженерным решением. Украинские производители работают в непрерывном цикле «войско – цех», сокращая классические R&D-циклы с нескольких лет до недель.

Именно эта скорость и практичность делают украинские продукты конкурентными в мире, где большие оборонные корпорации привыкли действовать медленнее и дороже.

Сейчас в Европе началась дискуссия – как построить систему оборонных закупок, которая будет учитывать необходимость обновления продукта почти каждые несколько месяцев? Ведь до сих пор долгосрочные контракты в основном предусматривали поставки одного и того же продукта, что означает – продукт может устареть гораздо быстрее, чем закончится контракт.

Этот процесс – результат анализа именно украинского боевого опыта и украинской оборонки.

Второе преимущество: автономность и гибкость

Морские беспилотники стали символом превосходства новых, гибких автономных решений над старыми, крупногабаритными и тяжеловесными. Они изменили баланс сил в Черном море, доказав эффективность украинских инженеров.

Платформы Magura и Sea Baby показали точность, дальность и устойчивость в боевых условиях. Именно эти изделия станут первыми в перечне разрешенных для контролируемого экспорта.

Интерес к украинским морским дронам уже демонстрируют партнеры из Европы, Азии и Африки. Для многих стран это готовое решение для защиты портов, энергетических объектов и морской логистики.

В последние недели Европа сама почувствовала, насколько реальными стали гибридные угрозы. Серия неидентифицированных пролетов дронов над гражданскими и военными аэропортами в Скандинавии в конце сентября повлекла за собой временные закрытия, задержки рейсов и, без преувеличения, существенную обеспокоенность среди европейцев.

Спрос на системы контрдронов и РЭБ резко возрос. Здесь у Украины есть то, чего не хватает многим союзникам: практический опыт противодействия таким атакам.

В то же время важно отметить: экспорт планируют максимально осторожно. Речь идет только о категориях, которые не создают рисков для обороны.

Современная война уже вышла за пределы «бронетанковой логики». Успех операций определяет мобильность, точность и программное управление. Один FPV-дрон стоимостью около 20 000 грн способен уничтожить технику, которая стоит в десятки раз дороже. Это базовый принцип асимметричной войны, когда результат зависит не от тоннажа, а от интеллекта.

Украинский морской дрон Magura. Фото Уляна Букатюк

Третье преимущество: цена как результат боевой оптимизации

Украинские противотанковые ракетные комплексы «Стугна-П» и «Барьер» давно доказали свою эффективность. Стоимость одной ракеты «Стугна-П» в открытых источниках оценивается около $20 000. Это в несколько раз дешевле западных аналогов. Это один из самых ярких примеров того, как Украина объединяет инженерию и экономическую эффективность.

Украинские производители конкурируют не за счет демпинга, а благодаря боевой оптимизации. Для сравнения: США в 2023 году закупили 106 коптеров Teal-2 за $1,8 млн, то есть около $17 000 за единицу. Польша приобрела комплекс FlyEye 3.6 за $2 млн. Украинские же аналоги выполняют те же задачи в пять-семь раз дешевле благодаря локальному производству, упрощенной логистике и отсутствию избыточных компонентов, по оценкам аналитиков.

Аналогичная тенденция прослеживается и в сегменте наземных роботизированных систем. Украинские разработки, проходящие испытания на полигонах Brave1 и «Железный полигон», стоят в 5–10 раз меньше зарубежных аналогов без потери функциональности. Это значит, что боевая инженерия в Украине не просто эффективна – она экономически целесообразна.

Противотанковые ракетные комплексы «Стугна-П» во время выставки украинской военной техники ко Дню Независимости в центре Киева, 23 августа 2018 года. Фото Getty Images

Ключевое преимущество: устойчивость для Украины

Потенциал оборонного экспорта Украины колеблется от $0,5 млрд в базовом сценарии до $10 млрд в стратегическом, по аналитическим оценкам Украинского совета оружейников. Именно в рамках Build with Ukraine формируется новая модель сотрудничества: партнеры открывают совместные производства наряду с нашими инженерами, чтобы развивать технологии вместе, а не импортировать готовые решения.

Даже единичные контракты приносят эффект мультипликатора: продажа одного морского дрона способна профинансировать производство десятков FPV-дронов для фронта.

Это и есть формула устойчивости: экспорт = инвестиции = новые возможности для обороны.

Контролируемый экспорт не означает свободную продажу оружия. Каждый контракт будет проходить государственную лицензию, проверку конечного пользователя, запрет на реэкспорт и послепоставочный мониторинг.

Экспорт будет возможен только там, где полностью закрыты нужды Вооруженных сил Украины. В случае даже потенциального дефицита поставки могут быть приостановлены.

Параллельно формируется новая институциональная рамка: Национальное агентство по экспорту вооружений, сеть представительств в Брюсселе, Вашингтоне, а также сертификационные полигоны по стандартам НАТО и ЕС. Это сделает украинский экспорт прогнозируемым для партнеров и безопасным для самого государства.

Баланс, а не компромисс

После заявления президента на DFNC³ прошло несколько недель, но уже есть заметный рост интереса со стороны иностранных компаний, инвесторов и партнеров.

За несколько дней количество запросов и контактов существенно увеличилось – от частных фондов до технологических компаний, рассматривающих возможность создания совместных производств или поставок. Это создает предпосылки для сотен новых переговоров и потенциальных коллабораций, в частности в формате совместных производств и технологических альянсов.

Главное в этом процессе, чтобы государство обеспечило четкий и прозрачный механизм контроля, чтобы экспорт оставался исключительно внутри национальной безопасности.

Украина не продает оружие, если оно необходимо на фронте. Контролируемый экспорт – не угроза, а продолжение оборонной стратегии. Он дает государству ресурс удерживать производственный темп, сохранять кадры, привлекать инвестиции и поддерживать технологическую модернизацию армии.

Украина входит в новую фазу – от страны, которая просит оружие, до поставляющей его страны. И это не о торговле войной, а о способности обеспечить стабильность для себя и союзников.