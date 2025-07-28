Агентство оборонных закупок (АОЗ) в период с января по июль заключило контракты с украинскими производителями на сумму, что на 158 млрд грн превышает показатели за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны 28 июля.

Подробности

«Доля вооружения и техники украинского производства в общем объеме закупок АОЗ выросла до 71,4%, тогда как за январь – июль 2024 года она составила 44,1%», – отмечается в сообщении Минобороны.

Высокую динамику роста демонстрирует сегмент беспилотных систем. По данным ведомства, более 95% средств, выделенных на закупку дронов, направляются в поддержку отечественных производителей.

Контекст

В апреле Министерство обороны Украины направило треть своего оборонного бюджета на закупку высокотехнологичного оружия. Директор департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский отметил, что эти инвестиции не только отвечают потребностям Вооруженных сил Украины, но и стимулируют развитие отечественных высокотехнологичных отраслей, в частности производства беспилотных летательных аппаратов, систем радиоэлектронной борьбы и ракетных технологий.

В тот же месяц оборонный кластер Brave1 запустил маркетплейс Brave1 Market, позволяющий подразделениям ВСУ самостоятельно выбирать технику для боевых задач. Закупки производятся за средства воинских частей.

Сейчас покупка вооружения возможна только за денежные средства, но в будущем подразделения смогут использовать «е-Баллы» – специальные баллы, которые будут начисляться за подтвержденное уничтожение вражеской техники, зафиксированное на видео с помощью дронов.

На платформе Brave1 Market представлено более 1000 технологических решений, включая БПЛА, наземные роботизированные системы, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, комплектующие, технологии на основе искусственного интеллекта, программное обеспечение и боеприпасы.