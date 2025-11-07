Инвест-компания Inzhur Андрея Журжия 5 ноября зарегистрировала ООО «Украинская фондовая биржа Инжур» и заявила о планах подать документы на оформление соответствующей лицензии в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Об этом рассказал основатель компании Inzhur Андрей Журжий в Теlеgrаm-канале Inzhur REIT .

Подробности

ООО «Украинская фондовая биржа Инжур» зарегистрировано с уставным капиталом 25 млн грн, ее руководителем является Андрей Журжий, свидетельствуют данные Opendatabot.

После регистрации компании Журжий ожидает «много месяцев кропотливой работы», чтобы получить лицензию НКЦБФР.

«По состоянию на сегодня Inzhur объединяет почти 40 000 инвесторов и управляет активами на сумму более $100 млн. Мы планируем удвоить эти показатели к лету 2026 года», – написал Журжий. Ранее Inzhur объявлял о намерении привлечь к инвестициям 1 млн граждан до конца 2028-го.

Контекст

29 августа Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предоставила разрешение на объединение фондов 1001, 2001, Inzhur Supermarket, Inzhur Ocean и Inzhur Житний в один фонд Inzhur REIT.

Анонсируя объединение, Журжий объявил о планах Inzhur REIT приобрести ТРЦ, не разглашая деталей о локации и названии. На это фонд планировал использовать 900 млн грн (эквивалент $21,6 млн) на счетах и ​​в ОВГЗ, а также «добрать еще 600 млн грн». Закрыть сделку фонд собирается до конца октября или начале ноября. Inzhur REIT дважды подавал заявление в Антимонопольный комитет по приобретению ООО «Аскор компани», владеющего ТРЦ Sky Park в Виннице.

Основателем и инвестором Inzhur является девелопер и экс-нардеп от фракции «Самопомощь» Андрей Журжий. Проект позиционирует себя как REIT инвестиционная компания (Real Estate Investment Trust). Она собирает инвесторов для покупки различных объектов недвижимости. До объединения в портфеле было пять инвестиционных фондов: Inzhur Ocean (под покупку ТРЦ Ocean Plaza), Inzhur Житний (Житний рынок), Inzhur 1001 (здание на Киевщине, которое арендует сеть «Сільпо»), Inzhurbud (ЖК «Оптимісто»), Inzhur 2001 (строение, которое арендует McDonaldʼs).

Журжий является основателем девелоперской компании Smile Development (построила и продала инвесторам более 30 супермаркетов «Сільпо»/«Фора», а также застройщик ЖК «Оптимісто» в Киевской области) и компании по управлению активами « Инвестиционные партнеры».