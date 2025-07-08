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Кабінет міністрів не підтримав кандидатуру нинішнього керівника підрозділу НАБУ Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ та доручив комісії повторно внести на голосування двох кандидатів. Це рішення може суттєво затягнути призначення нового очільника бюро, яке працює без повноцінного голови понад два роки. Інший ризик – зрив нового траншу від МВФ на понад $430 млн. Forbes Ukraine поспілкувався з авторами реформи, Цивінським та членами комісії та дізнався про наслідки рішення уряду.
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Ввечері, 7 липня, Кабінет міністрів не погодив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Його напередодні серед понад 40 кандидатів обрала незалежна конкурсна комісія за участю міжнародних представників.
Члени комісії дізнались про рішення Кабміну постфактум. «Наразі ми маємо лише інформацію з пресрелізу», – каже член комісії від міжнародних партнерів Донатас Маласкевічюс. Це підтверджує і представник від української сторони Олег Гиляка.
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