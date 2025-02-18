Что ожидает украинскую экономику в ближайшие три года? Вызовы и прогнозы от Натальи Шаповал и Дмитрия Круковца из KSE Institute

Восстановление экономики после войны зависит от внешней поддержки партнеров, эффективного управления ресурсами и создания благоприятного бизнес-климата. Об основных вызовах и перспективах восстановления рассказывают Наталья Шаповал и Дмитрий Круковец из KSE Institute, руководствуясь отчетом KSE Institute

В 2025–2027 гг. устойчивость экономики Украины будет зависеть от международного финансирования, главным источником которого станет инициатива ERA от стран G7. Она поддержит бюджет, обеспечит макроэкономическую стабильность и заложит основу для послевоенного восстановления, говорится в прогнозе Ukraine Macroeconomic Handbook от KSE Institute.

Несмотря на исключительную устойчивость экономики во время войны, Украина нуждается в стабильной международной поддержке, контроле инфляции и инвестициях в восстановление. По прогнозам KSE Institute, МВФ и других организаций, война может завершиться до конца 2025 года. После этого возможны два сценария: низкоинтенсивный конфликт или полное прекращение боевых действий благодаря дипломатическим усилиям.

Экономика Украины продемонстрировала исключительную стойкость в условиях войны, но вызовы остаются. Среди них – необходимость ритмичной поддержки международных партнеров, контроль за инфляцией и инвестиции в восстановление.

Международная помощь

В 2025–2027 годах Украина будет оставаться зависимой от международной помощи, которая может достичь $93 млрд: $75 млрд в ссудах и $18 млрд в грантах. Более половины этой суммы ($50 млрд) обеспечит механизм ERA от G7.

Финансирование поможет покрыть прогнозируемый бюджетный дефицит в 2,9 трлн грн в течение следующих трех лет, компенсировать торговый дисбаланс и отток капитала резидентов и низкий уровень инвестиций. Также будет способствовать росту валютных резервов Украины на $12 млрд до 2027 года, что позволит НБУ сдерживать девальвацию гривни.

В то же время высокая зависимость от займов, которые, по оценкам KSE Institute, в 2024 году покрывали 80% дефицита бюджета, усугубляет риски чрезмерной долговой нагрузки. Управление этими вызовами станет ключевой задачей правительства.

Последствия атаки по типографии «Фактор-Друк» в Харькове 23 мая 2024 года. Фото Офис Президента Украины

Инфляция и монетарная политика

В конце 2024 года инфляция в Украине достигла 12% из-за подорожания электроэнергии, роста зарплат и низкой урожайности.

НБУ ужесточил монетарную политику, вмешиваясь в валютный рынок для сдерживания девальвации гривни и инфляционных ожиданий. В первом полугодии 2025 года учетная ставка может увеличиться до 15%, чтобы снизить инфляционное давление, прогнозирует KSE Institute.

Ожидается, что инфляция упадет до 9% в 2025 году и до 5% в 2027-м, что будет способствовать восстановлению экономики. Замедление роста цен будет способствовать укреплению покупательной способности населения. В то же время высокие ставки могут усложнить доступ бизнеса к кредитам и сдержать инвестиции.

Инвестиции и восстановление

Несмотря на войну, украинская экономика растет примерно на 4% в год, а по завершении боевых действий этот показатель может достигнуть 6%. Это свидетельствует о ее устойчивости даже в условиях атак РФ, энергетического кризиса и проблем на рынке труда.

В 2025 году ключевыми факторами роста ВВП Украины будут оставаться потребительские расходы, а после войны инвестиции станут двигателем восстановления. Ожидается, что их общий объем в 2025–2027 годах составит $100 млрд, хотя для полного восстановления нужно более $500 млрд.

Поэтому главная задача правительства на 2025 год – привлечение новых источников финансирования. В приоритете – конфискация замороженных российских активов, а также создание благоприятного инвестклимата через прозрачное использование средств и современные подходы к восстановлению инфраструктуры.

Повреждение энергетической инфраструктуры в результате российской атаки 22 марта 2024 года. Фото Getty Images

Энергетика и устойчивость

Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, в 2024 году Украина импортировала рекордные 4,1 ТВт-ч электроэнергии, что привело к росту цен, инфляции и замедлению роста ВВП.

В 2025 году импорт планируют сократить до 2,7 ТВт-ч, а в 2026-м – до 1,9 ТВт-ч благодаря восстановлению 3 ГВт поврежденных мощностей и запуску 1 ГВт новых. Это обеспечит стабильное энергоснабжение, снизит издержки бизнеса и поддержит экономический рост.

Дальнейшее сокращение импорта электроэнергии ослабит давление на торговый баланс и стабилизирует цены внутри страны.

Рынок труда

Ожидается, что уровень безработицы в Украине снизится с 25% в 2022 году до 10% в 2027 году, хотя оценки НБУ и Минэкономики несколько отличаются от прогноза KSE Institute. Отсутствие системных опросов рабочей силы влечет за собой разногласия в прогнозах.

Рынок труда остается дисбалансированным из-за эмиграции и мобилизации, что создает дефицит квалифицированных кадров. Это усложняет поиск работников для бизнеса, поскольку спрос на специалистов значительно превышает предложение. К тому же на рынке наблюдается значительное несоответствие между востребованными и имеющимися навыками, что усугубляет дисбаланс.

Еще один вызов – лишь половина из 6,8 млн уехавших за границу украинцев планируют вернуться после войны, что может углубить нехватку работников в ключевых секторах.

В то же время внутренне перемещенные лица постепенно интегрируются в местные рынки труда, особенно на востоке и юге, тогда как на западе наблюдается несоответствие между навыками ВПЛ и спросом.

Зарплаты в 2024 году в номинальном выражении выросли на 21,5%, что усугубляет инфляционное давление. Для решения проблемы необходимы программы переквалификации, поддержка бизнеса в создании рабочих мест и привлечение иностранных инвестиций в секторы, наиболее пострадавшие от войны.

Украинская экономика остается устойчивой даже во время войны, но для восстановления и долгосрочного роста необходима международная поддержка, инвестиции, стабилизация инфляции и реформы в сфере труда и энергетики. Это станет ключом к восстановлению и развитию Украины.