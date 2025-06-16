Верховная Рада во вторник, 17 июня, рассмотрит кандидатуру нового генерального прокурора, сообщили Forbes Ukraine два источника в парламенте и Офисе президента. В парламент уже поступило представление президента о назначении на этот пост действующего главы Государственной налоговой службы Руслана Кравченко.
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Подробности
- Основным кандидатом на должность является Руслан Кравченко, сообщила Forbes Ukraine народная депутат Галина Янченко. Эту информацию также подтвердили два независимых источника в парламенте и Офисе президента.
- По словам Янченко, в Верховной Раде, вероятно, наберется достаточно голосов для назначения Кравченко.
- «Семь месяцев не выносили кандидатуру генпрокурора, – говорит Янченко. – Вероятно, для того чтобы тщательно подобрать кандидатуру, которая не вызовет токсичности – ни среди депутатского корпуса, ни среди международных партнеров».
- Дополнено. Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что в парламент уже поступило представление президента на назначение Руслана Кравченко.
Контекст
3 2015-го Кравченко работал в органах прокуратуры. В 2020–2021 годах возглавлял управление по расследованиям в военно-промышленной сфере при Офисе генпрокурора.
В течение 2021-2023 годов – руководитель Бучанской окружной прокуратуры, занимался расследованием военных преступлений.
31 декабря 2024 года Кабмин назначил его председателем Государственной налоговой службы Украины.
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