Верховная Рада во вторник, 17 июня, рассмотрит кандидатуру нового генерального прокурора, сообщили Forbes Ukraine два источника в парламенте и Офисе президента. В парламент уже поступило представление президента о назначении на этот пост действующего главы Государственной налоговой службы Руслана Кравченко.