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Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку дальнобойного оружия Украине – Мерц

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Великобритания, Франция, Германия и США упразднили ограничения на некоторые виды военных поставок Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет CGTN Europe.

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  • Он также отметил важность передачи Украине дальнобойного оружия. По ожиданиям, Германия может поставить от 100 до 150 крылатых ракет Taurus, являющихся аналогами британско-французских систем Storm Shadow/Scalp-Eg.

Контекст

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку немецкого правительства по поставке крылатых ракет Taurus. По его словам, в последнее время из-за смены правительства Германия действовала сдержанно в рамках формата Е3 (Великобритания, Франция, Германия). Новый канцлер планирует активно приобщаться к этому формату.

В частности, он намерен вскоре встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в то время как первым визитом в статусе канцлера стала поездка к президенту Франции Эммануэлю Макрону. С обоими лидерами Мерц планирует проводить «интенсивные консультации» по поддержке Украины.

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