АМКУ во второй раз не принял заявку «Киевстара» на покупку Tabletki.ua

Антимонопольный комитет (АМКУ) не принял вторую заявку оператора «Киевстар» на покупку сервиса бронирования лекарств Tabletki.ua. Об этом говорится в ответе АМКУ на запрос Forbes Ukraine.

Ключевые факты

14 февраля АМКУ получил повторную заявку от «Киевстара» на покупку ООО «МТПК», основного юридического лица сервиса бронирования лекарств Tabletki.ua.

«Письмом Комитета от 28 февраля 2025 года она была возвращена заявителям», – говорится в ответе АМКУ на запрос Forbes Ukraine.

Причина – заявка не соответствовала нормам Положения о порядке рассмотрения заявлений и дел о концентрации субъектов хозяйствования.

Forbes Ukraine обратился в «Киевстар» с просьбой прокомментировать причины подробнее, но не получил ответа на момент публикации материала.

Контекст

Первую заявку на покупку Tabletki.ua «Киевстар» подал в ноябре 2024 года. Тогда АМКУ не вернул ее заявителю. Подробно Forbes Ukraine писал об этом здесь.

Tabletki.ua – это сайт и приложение, где можно найти и забронировать в конкретной аптеке препараты, а затем – выкупить их в торговой точке. Сервис на 10 млн пользователей построила семья Муравщиков с партнерами.

Текущая цена Tabletki.ua может составить $30–80 млн, согласно оценке аналитического отдела Forbes Ukraine. Широкий диапазон оценки обусловлен высоким уровнем рентабельности бизнеса: маржа чистой прибыли компании за последние 12 месяцев составляет 89%. Аналогов такой доходности среди подобных бизнесов в мире найти не удалось.

В 2024-м с Tabletki.ua сотрудничало 12 000 торговых точек. Это около 70% всего фармацевтического ритейла страны. В 2023 году с помощью сервиса Tabletki.ua аптеки продали лекарств на 25 млрд грн, сообщал Forbes Ukraine Евгений Муравщик. Заработок сервиса – 2% комиссии с каждой продажи.

Выручка ООО «МТПК» в 2024-м – 715 млн грн, свидетельствуют данные YouControl. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году.