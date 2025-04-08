АМКУ во второй раз не принял заявку «Киевстара» на покупку Tabletki.ua

Антимонопольный комитет (АМКУ) не принял вторую заявку оператора «Киевстар» на покупку сервиса бронирования лекарств Tabletki.ua. Об этом говорится в ответе АМКУ на запрос Forbes Ukraine.
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Ключевые факты
- 14 февраля АМКУ получил повторную заявку от «Киевстара» на покупку ООО «МТПК», основного юридического лица сервиса бронирования лекарств Tabletki.ua.
- «Письмом Комитета от 28 февраля 2025 года она была возвращена заявителям», – говорится в ответе АМКУ на запрос Forbes Ukraine.
- Причина – заявка не соответствовала нормам Положения о порядке рассмотрения заявлений и дел о концентрации субъектов хозяйствования.
- Forbes Ukraine обратился в «Киевстар» с просьбой прокомментировать причины подробнее, но не получил ответа на момент публикации материала.
Контекст
Первую заявку на покупку Tabletki.ua «Киевстар» подал в ноябре 2024 года. Тогда АМКУ не вернул ее заявителю. Подробно Forbes Ukraine писал об этом здесь.
Tabletki.ua – это сайт и приложение, где можно найти и забронировать в конкретной аптеке препараты, а затем – выкупить их в торговой точке. Сервис на 10 млн пользователей построила семья Муравщиков с партнерами.
Текущая цена Tabletki.ua может составить $30–80 млн, согласно оценке аналитического отдела Forbes Ukraine. Широкий диапазон оценки обусловлен высоким уровнем рентабельности бизнеса: маржа чистой прибыли компании за последние 12 месяцев составляет 89%. Аналогов такой доходности среди подобных бизнесов в мире найти не удалось.
В 2024-м с Tabletki.ua сотрудничало 12 000 торговых точек. Это около 70% всего фармацевтического ритейла страны. В 2023 году с помощью сервиса Tabletki.ua аптеки продали лекарств на 25 млрд грн, сообщал Forbes Ukraine Евгений Муравщик. Заработок сервиса – 2% комиссии с каждой продажи.
Выручка ООО «МТПК» в 2024-м – 715 млн грн, свидетельствуют данные YouControl. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году.
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