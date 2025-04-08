АМКУ вдруге не прийняв заявку «Київстар» на купівлю Tabletki.ua

Антимонопольний комітет (АМКУ) не прийняв другу заявку оператора «Київстар» на покупку сервісу бронювання ліків Tabletki.ua. Про це йдеться у відповіді АМКУ на запит Forbes Ukraine.
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Ключові факти
- 14 лютого АМКУ отримав повторну заявку від «Київстар» на покупку ТОВ «МТПК», основної юридичної особи сервісу бронювання ліків Tabletki.ua.
- «Листом Комітету від 28 лютого 2025 року вона була повернута заявникам», — ідеться у відповіді АМКУ на запит Forbes Ukraine.
- Причина — заява не відповідала нормам Положення про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб’єктів господарювання.
- Forbes Ukraine звернувся до «Київстар» з проханням прокоментувати детальні причини, але не отримав відповідь на момент публікації матеріалу.
Контекст
Першу заяву «Київстар» на покупку Tabletki.ua подав листопаді 2024-го. Тоді Комітет не повернув її заявнику. Детально Forbes Ukraine писав про це тут.
Tabletki.ua – це сайт і додаток, де можна знайти та забронювати в конкретній аптеці препарати, а після – викупити їх у торговій точці. Сервіс на 10 млн користувачів збудувала родина Муравщиків з партнерами.
Поточна ціна Tabletki.ua може становити $30-80 млн, згідно з оцінкою аналітичного відділу Forbes Ukraine. Широкий діапазон оцінки зумовлений високим рівнем рентабельності бізнесу: маржа чистого прибутку компанії за останні 12 місяців становить 89%. Аналогів такої прибутковості серед подібних бізнесів у світі знайти не вдалося.
У 2024-му з Tabletki.ua співпрацювало 12 000 торгових точок. Це майже 70% усього фармацевтичного ритейлу країни. У 2023 році за допомогою сервісу Tabletki.ua аптеки продали ліків на 25 млрд грн, повідомляв Forbes Ukraine Євген Муравщик. Заробіток сервісу – 2% комісії з кожного продажу.
Виторг ТОВ «МТПК» у 2024-му – 715 млн грн, свідчать дані YouControl. Це майже удвічі більше, ніж у 2023-му.
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