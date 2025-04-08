АМКУ вдруге не прийняв заявку «Київстар» на купівлю Tabletki.ua

Антимонопольний комітет (АМКУ) не прийняв другу заявку оператора «Київстар» на покупку сервісу бронювання ліків Tabletki.ua. Про це йдеться у відповіді АМКУ на запит Forbes Ukraine.

Ключові факти

14 лютого АМКУ отримав повторну заявку від «Київстар» на покупку ТОВ «МТПК», основної юридичної особи сервісу бронювання ліків Tabletki.ua.

«Листом Комітету від 28 лютого 2025 року вона була повернута заявникам», — ідеться у відповіді АМКУ на запит Forbes Ukraine.

Причина — заява не відповідала нормам Положення про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб’єктів господарювання.

Forbes Ukraine звернувся до «Київстар» з проханням прокоментувати детальні причини, але не отримав відповідь на момент публікації матеріалу.

Контекст

Першу заяву «Київстар» на покупку Tabletki.ua подав листопаді 2024-го. Тоді Комітет не повернув її заявнику. Детально Forbes Ukraine писав про це тут.

Tabletki.ua – це сайт і додаток, де можна знайти та забронювати в конкретній аптеці препарати, а після – викупити їх у торговій точці. Сервіс на 10 млн користувачів збудувала родина Муравщиків з партнерами.

Поточна ціна Tabletki.ua може становити $30-80 млн, згідно з оцінкою аналітичного відділу Forbes Ukraine. Широкий діапазон оцінки зумовлений високим рівнем рентабельності бізнесу: маржа чистого прибутку компанії за останні 12 місяців становить 89%. Аналогів такої прибутковості серед подібних бізнесів у світі знайти не вдалося.

У 2024-му з Tabletki.ua співпрацювало 12 000 торгових точок. Це майже 70% усього фармацевтичного ритейлу країни. У 2023 році за допомогою сервісу Tabletki.ua аптеки продали ліків на 25 млрд грн, повідомляв Forbes Ukraine Євген Муравщик. Заробіток сервісу – 2% комісії з кожного продажу.

Виторг ТОВ «МТПК» у 2024-му – 715 млн грн, свідчать дані YouControl. Це майже удвічі більше, ніж у 2023-му.