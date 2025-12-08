Комедийный мультфильм «Наша файта» презентуют на международном анимационном форуме Cartoon Movie – крупнейшей мировой площадке для аниматоров, сообщила Forbes Ukraine руководитель направления кинотеатральной дистрибуции Film.ua Group Надежда Коротушка. Производство картины стартовало в начале 2025 года, креативный продюсер ленты – Антонио Лукич.

Ключевые факты

«Наша файта» – комедийный мультфильм производства студии Animagrad и ужгородской студии «Наша файта», был отобран на международный форум Cartoon Movie. Это возможность для создателей привлечь средства на производство и представить ленту мировым дистрибьюторам, отмечает Коротушка.

Создатели называют ленту «первым сатирическим украинским мультфильмом для подростков и взрослой аудитории». По сюжету картины, 30-летний работник заправки Сергей Пунько умирает, но получает второй шанс на жизнь от высших сил: для этого он должен найти человека, которому не безразличен. Поиски приводят героя на фронт, в подразделение «Чопские пираты», состоящее из бывших закарпатских контрабандистов.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Тизер мультфильма «Наша файта». Источник: Film.ua

Идея фильма принадлежит авторам YouTube-сериала «Наша файта» Михаилу Карпенко, Ивану Боню и Павлу Мандзичу. В киевский офис Animagrad [проект] попал благодаря Антонио Лукичу («Мои мысли тихие», «Люксембург, Люксембург»), который является креативным продюсером ленты, отмечают в Film.ua.

Михаилу Карпенко, Ивану Боню и Павлу Мандзичу. В киевский офис Animagrad [проект] попал благодаря Антонио Лукичу («Мои мысли тихие», «Люксембург, Люксембург»), который является креативным продюсером ленты, отмечают в Film.ua. «Авторы фильма почти всю жизнь организовывали праздники, видели множество живых историй и персонажей, которых нет ни у кого, и превратили 15 лет своего опыта на полтора часа яркой, незабываемой истории, – комментирует Антонио Лукич. – Как креативный продюсер я помог структурировать этот опыт для экрана».

Производство мультфильма стартовало в начале 2025 года. Лента создается в партнерстве с немецкой анимационной компанией Telescop Animation, при поддержке Госкино и крупного бизнеса (названия компаний-партнеров не разглашаются).

Над «Нашей файтой» работает команда, которая создавала анимацию «Мавка. Лесная песня»: продюсер Анна Елисеева, арт-директор Кристиан Коскинен и режиссер Костянин Федоров.

Ленту готовят к широкому кинопрокату в 2027 году, по информации Film.ua.

Контекст

С питчингов на Cartoon Movie начала путь в мировой анимации «Мавка. Лесная песня», общий бокс-офис которой составил более $20 млн, по данным Film.ua. «Наша файта» и «Мавка» – единственные украинские проекты, которые попали на Cartoon Movie.

Форум пройдет с 3 по 5 марта 2026 года в Бордо (Франция). На Cartoon Movie отобранные проекты могут привлечь финансирование, найти сопродюсеров и международных дистрибьюторов. С момента создания в 1999-м в рамках форума было профинансировано 500 фильмов, общий бюджет которых составил €3,35 млрд, согласно сайту Cartoon Movie.

Госкино должно выделить Animagrad 30 млн грн на производство «Нашей фейты» по результатам конкурсного отбора 2024 года. На конец октября 2025-го проект остается непрофинансированным, рассказывал Forbes Ukraine глава Film.ua Сергей Созановский.