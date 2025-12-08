Комедійний мультфільм «Наша файта» презентують на міжнародному анімаційному форумі Cartoon Movie – найбільшому світовому майданчику для аніматорів, повідомила Forbes Ukraine керівниця напряму кінотеатральної дистрибуції Film.ua Group Надія Коротушка. Виробництво картини стартувало на початку 2025 року, креативний продюсер стрічки – Антоніо Лукіч.

Ключові факти

«Наша файта» – комедійний мультфільм виробництва студії Animagrad і ужгородської студії «Наша файта», був відібраний на міжнародний форум Cartoon Movie. Це можливість для творців залучити кошти на виробництво та презентувати стрічку світовим дистрибʼюторам, зазначає Коротушка.

Творці називають стрічку «першим сатиричним українським мультфільмом для підлітків і дорослої аудиторії». За сюжетом картини, 30-річний працівник заправки Сергій Пунько помирає, але отримує другий шанс на життя від вищих сил: для цього він має знайти людину, якій не байдужий. Пошуки приводять героя на фронт, у підрозділ «Чопські пірати», що складається з колишніх закарпатських контрабандистів.

Тизер мультфільму «Наша файта». Джерело: Film.ua

Ідея фільму належить авторам YouTube-серіалу «Наша файта» Михайлу Карпенку, Івану Боню і Павлу Мандзичу. У київський офіс Animagrad [проєкт] потрапив завдяки Антоніо Лукічу («Мої думки тихі», «Люксембург, Люксембург»), який є креативним продюсером стрічки, зазначають у Film.ua.

«Автори фільму майже все життя організовували свята, бачили безліч живих історій та персонажів, яких немає ні в кого, і перетворили 15 років свого досвіду на півтори години яскравої, незабутньої історії, – коментує Антоніо Лукіч. – Як креативний продюсер я допоміг структурувати цей досвід для екрану».

Виробництво мультфільму стартувало на початку 2025 року. Стрічка створюється у партнерстві з німецькою анімаційною компанією Telescop Animation, за підтримки Держкіно і великого бізнесу (назви компаній-партнерів не розголошуються).

Над «Нашою файтою» працює команда, яка створювала анімацію «Мавка. Лісова пісня»: продюсерка Анна Єлісєєва, артдиректор Крістіан Коскінен і режисер Костянин Федоров.

Стрічку готують до широкого кінопрокату в 2027 році, за інформацією Film.ua.

Контекст

З пітчингів на Cartoon Movie розпочала шлях у світовій анімації «Мавка. Лісова пісня», загальний бокс-офіс якої склав понад $20 млн, за даними Film.ua. «Наша файта» і «Мавка» – єдині українські проєкти, які потрапили на Cartoon Movie.

Форум відбуватиметься з 3 до 5 березня 2026-го у Бордо (Франція). На Cartoon Movie відібрані проєкти можуть залучити фінансування, знайти співпродюсерів та міжнародних дистрибʼюторів. З моменту створення в 1999 році в межах форуму було профінансовано 500 фільмів, загальний бюджет яких склав €3,35 млрд, згідно з сайтом Cartoon Movie.

Держкіно має виділити Animagrad 30 млн грн на виробництво «Нашої файти» за результатами конкурсного відбору 2024 року. На кінець жовтня 2025-го проєкт залишається непрофінансованим, розповідав Forbes Ukraine очільник Film.ua Сергій Созановський.