Комедійний мультфільм «Наша файта» презентують на міжнародному анімаційному форумі Cartoon Movie – найбільшому світовому майданчику для аніматорів, повідомила Forbes Ukraine керівниця напряму кінотеатральної дистрибуції Film.ua Group Надія Коротушка. Виробництво картини стартувало на початку 2025 року, креативний продюсер стрічки – Антоніо Лукіч.
Ключові факти
- «Наша файта» – комедійний мультфільм виробництва студії Animagrad і ужгородської студії «Наша файта», був відібраний на міжнародний форум Cartoon Movie. Це можливість для творців залучити кошти на виробництво та презентувати стрічку світовим дистрибʼюторам, зазначає Коротушка.
- Творці називають стрічку «першим сатиричним українським мультфільмом для підлітків і дорослої аудиторії». За сюжетом картини, 30-річний працівник заправки Сергій Пунько помирає, але отримує другий шанс на життя від вищих сил: для цього він має знайти людину, якій не байдужий. Пошуки приводять героя на фронт, у підрозділ «Чопські пірати», що складається з колишніх закарпатських контрабандистів.
- Ідея фільму належить авторам YouTube-серіалу «Наша файта» Михайлу Карпенку, Івану Боню і Павлу Мандзичу. У київський офіс Animagrad [проєкт] потрапив завдяки Антоніо Лукічу («Мої думки тихі», «Люксембург, Люксембург»), який є креативним продюсером стрічки, зазначають у Film.ua.
- «Автори фільму майже все життя організовували свята, бачили безліч живих історій та персонажів, яких немає ні в кого, і перетворили 15 років свого досвіду на півтори години яскравої, незабутньої історії, – коментує Антоніо Лукіч. – Як креативний продюсер я допоміг структурувати цей досвід для екрану».
- Виробництво мультфільму стартувало на початку 2025 року. Стрічка створюється у партнерстві з німецькою анімаційною компанією Telescop Animation, за підтримки Держкіно і великого бізнесу (назви компаній-партнерів не розголошуються).
- Над «Нашою файтою» працює команда, яка створювала анімацію «Мавка. Лісова пісня»: продюсерка Анна Єлісєєва, артдиректор Крістіан Коскінен і режисер Костянин Федоров.
- Стрічку готують до широкого кінопрокату в 2027 році, за інформацією Film.ua.
Контекст
З пітчингів на Cartoon Movie розпочала шлях у світовій анімації «Мавка. Лісова пісня», загальний бокс-офіс якої склав понад $20 млн, за даними Film.ua. «Наша файта» і «Мавка» – єдині українські проєкти, які потрапили на Cartoon Movie.
Форум відбуватиметься з 3 до 5 березня 2026-го у Бордо (Франція). На Cartoon Movie відібрані проєкти можуть залучити фінансування, знайти співпродюсерів та міжнародних дистрибʼюторів. З моменту створення в 1999 році в межах форуму було профінансовано 500 фільмів, загальний бюджет яких склав €3,35 млрд, згідно з сайтом Cartoon Movie.
Держкіно має виділити Animagrad 30 млн грн на виробництво «Нашої файти» за результатами конкурсного відбору 2024 року. На кінець жовтня 2025-го проєкт залишається непрофінансованим, розповідав Forbes Ukraine очільник Film.ua Сергій Созановський.
