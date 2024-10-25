АРМА передало в управление завод, добывающий красный гранит

Агентство по розыску и менеджменту активов передало объекты целостного имущественного комплекса «Овручский щебеночный завод» победителю конкурсного отбора на управляющего – ООО «Тамерлан-1», сообщает пресс-служба АРМА. Завод имеет разрешение на добычу красного гранита – одного из самых прочных строительных материалов, восстановление его работы является стратегически важным для Украины.

Ключевые факты

При подписании актов приема-передачи были обсуждены основные пути финансово-хозяйственной деятельности управляющего. Речь шла о модернизации производственного процесса предприятия и повышении его энергоэффективности.

В перспективе рассматриваются варианты закупки новейших производственных линий по добыче и переработке щебня, а также постепенный переход завода на альтернативную энергетику, в частности, установка ветряков и солнечных панелей.

Ожидается, что новшества обеспечат энергонезависимость предприятия и снижение себестоимости конечной продукции.

АРМА будет контролировать процесс управления этим арестованным активом для обеспечения поступлений в бюджет от управления им.

Контекст

В июне 2022 года суд арестовал Овручский щебеночный завод Гомельского дорожного строительно-ремонтного треста. Офис генпрокурора на тот момент оценивал стоимость активов предприятия в 30 млн грн. Конечным бенефициаром предприятия является Гомельский городской совет (Беларусь).

Предприятие разрабатывает месторождение гранитов Каменная Горка в Житомирской области. Запасы месторождения на октябрь 2021 года – 20 млн куб. м гранита. Добыча в 1996–2021 годах – около 7 млн куб. м, по данным Публичного аудита недропользования.

В сентябре 2024 года АРМА подписало договор с ООО «Тамерлан-1», которое победило в конкурсе на управляющего Овручского щебеночного завода. ООО «Тамерлан-1» зарегистрировано в Киеве. Основной вид деятельности – добывание песка, гравия, глин и каолина. Доход предприятия за 2023 год – 583 000 грн. Владельцем и директором ООО указан Денис Наумец, свидетельствуют данные YouControl.

Овручский щебеночный завод имеет задолженности, а карьер частично затоплен. Он имеет действующее до 2036 года специальное разрешение на добычу красного гранита – одного из наиболее прочных строительных материалов, активно используемого в промышленном, гидротехническом, гражданском и частном строительстве.