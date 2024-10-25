АРМА передало в управління завод, який добуває червоний граніт

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало об’єкти цілісного майнового комплексу «Овруцький щебеневий завод» переможцю конкурсного відбору на управителя – ТОВ «Тамерлан-1», повідомляє пресслужба АРМА. Завод має дозвіл на видобуток червоного граніту – одного із найбільш міцних будівельних матеріалів, відновлення його роботи є стратегічно важливим для України.

Ключові факти

Під час підписання актів приймання-передачі були обговорені основні шляхи фінансово-господарської діяльності управителя. Йшлося про модернізацію виробничого процесу підприємства та підвищення його енергоефективності.

В перспективі розглядаються варіанти закупівлі новітніх виробничих ліній з видобутку та переробки щебеню, а також поступовий перехід заводу на альтернативну енергетику, зокрема встановлення вітряків і сонячних панелей.

Очікується, що нововведення забезпечать енергонезалежність підприємства та зниження собівартості кінцевої продукції.

АРМА контролюватиме процес управління цим арештованим активом для забезпечення надходжень до бюджету від управління ним.

Контекст

У червні 2022 року суд арештував Овруцький щебеневий завод Гомельського шляхового будівельно-ремонтного тресту. Офіс генпрокурора на той момент оцінював вартість активів підприємства у 30 млн грн. Кінцевим бенефіціаром підприємства є Гомельська міська рада (Білорусь).

Підприємство розробляє родовище гранітів Камʼяна Гірка в Житомирській області. Запаси родовища станом на жовтень 2021 року – 20 млн куб. м граніту. Видобуток у 1996–2021 роках – близько 7 млн куб. м, за даними Публічного аудиту надрокористування.

У вересні 2024-го АРМА підписало договір із ТОВ «Тамерлан-1», яке перемогло у конкурсі на управителя Овруцького щебеневого заводу. ТОВ «Тамерлан-1» зареєстроване у Києві. Основний вид діяльності – добування піску, гравію, глин і каоліну. Дохід підприємства за 2023 рік – 583 000 грн. Власником і директором ТОВ вказаний Денис Наумець, свідчать дані YouControl.

Овруцький щебеневий завод має заборгованості, а кар’єр є частково затопленим. Він має діючий до 2036 року спеціальний дозвіл на видобуток червоного граніту – одного із найбільш міцних будівельних матеріалів, який активно використовують у промисловому, гідротехнічному, цивільному і приватному будівництві.