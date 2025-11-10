Минцифры предлагает украинцам подключать собственные генераторы для мобильной связи во время блекаутов: будут платить до 140 грн в час. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 10 ноября.

Подробности

Участники проекта получают оплату за подключение генератора мощностью от 7,2 кВт – примерно от 110 до 140 грн в час. Например, за 12 часов работы физлицо заработает около 1320 грн, юридическое – примерно 1720 грн.

Чтобы присоединиться, необходимо позвонить на бесплатную горячую линию 0 800 33 63 28 (пн–пт 9:00–18:00). Оператор подберет ближайшую базовую станцию, согласует условия и заключит соглашение.

Техническое подключение производит оператор, а участник отвечает за обслуживание и заправку генератора.

Цель проекта – обеспечить украинцев связью в критические моменты: вызвать скорую, получить экстренные уведомления и связаться с родными. Каждый подключенный генератор помогает поддерживать работу мобильной сети во время блэкаутов.

Контекст

На 1 февраля 2025 года связь операторов «Киевстар», Vodafone и lifecell должна была стабильно работать 10 часов без света. Таково было требование Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) от июля 2024-го.

Ни один из операторов не выполнил полностью требования НЦУ по причине их сложности, рассказывал собеседник Forbes Ukraine одного из операторов. Он общался анонимно, поскольку не был уполномочен на официальные комментарии. Это подтвердил чиновник в одном из ведомств, знакомый с данными компаний о выполнении требований НЦУ.

НЭК «Укрэнерго» с 8 ноября ввела новые ограничения электроснабжения по всей Украине из-за самой масштабной с начала войны атаки на энергосистему. Российские войска во второй раз полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области и Трипольскую ТЭС в Киевской области, принадлежащую государственной компании «Центрэнерго».

Россия применила беспрецедентное количество ракет и дронов, одновременно ударивших по объектам, восстановленным после атак 2024 года. В «Центрэнерго» заявили, что все результаты многомесячных ремонтных работ утрачены окончательно.

Потеря двух ключевых ТЭС привела к значительному дефициту генерации в Харьковской и Киевской областях, что заставило «Укрэнерго» ввести более жесткие графики отключений по всей стране.