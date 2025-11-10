Forbes Digital підписка
Украина срочно созывает Совет управляющих МАГАТЭ из-за атак на энергосистему

Forbes

1 хв читання

Украина обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с инициативой срочно созвать Совет управляющих из-за атак России на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом 10 ноября в эфире телемарафона «Єдині новини» заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, сообщает пресс-служба Минэнерго. Удары России по подстанциям, питающим Хмельницкую и Ровенскую АЭС, создают риски для ядерной безопасности.

  • Минэнерго находится в постоянном контакте с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Целью обращения является разработка международных механизмов для предотвращения дальнейших атак России на критическую инфраструктуру и усиления давления по ядерной и радиационной безопасности.
  • Колесник подчеркнул, что удары России по подстанциям, обеспечивающим питание Хмельницкой и Ровенской АЭС, несут особую угрозу.
  • «Их повреждение заставляет атомную генерацию временно уменьшать производство, чтобы избежать рисков аварийных ситуаций и каскадных отключений в системе», – сказал замминистра.
  • После последней массированной атаки ситуация в энергосистеме остается сложной. Враг выпустил 45 ракет разных типов, из которых более 30 – баллистические и кассетные.
  • «Аварийно-восстановительные работы продолжаются 24/7. Эта атака стала одной из технологически наиболее сложных», – отметил Колесник.
  • В большинстве регионов Украины действуют почасовые отключения для всех категорий потребителей, а также графики ограничений для промышленности и бизнеса. Самая сложная ситуация наблюдается в Полтавской и Харьковской областях из-за повреждений высоковольтных линий.
  • Ограничения также используются в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и столице.

Контекст

НЭК «Укрэнерго» 8 ноября ввела новые ограничения электроснабжения по всей Украине из-за самой масштабной с начала большой войны атаки на энергосистему. Российские войска второй раз полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области и Трипольскую ТЭС в Киевской области, принадлежащую государственной компании «Центрэнерго».

«Станции горят, генерация – нулевая», – сообщили в «Центрэнерго». Этот обстрел стал самым сильным для компании за все время полномасштабного вторжения.

Россия применила беспрецедентное количество ракет и дронов, одновременно ударивших по объектам, восстановленным после атак 2024 года. В «Центрэнерго» заявили, что все результаты многомесячных ремонтных работ утрачены окончательно.

Потеря двух ключевых ТЭС привела к значительному дефициту генерации в Харьковской и Киевской областях, что заставило «Укрэнерго» ввести более жесткие графики отключений по всей стране.

