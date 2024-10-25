Около 40 000 человек забронированы с нарушениями. По меньшей мере 20% компаний могут потерять статус критических после аудита – NV Бизнес

В первые дни аудита критически важных предприятий было обнаружено около 40 000 военнообязанных, которые забронированы с нарушениями, пишет « NV Бизнес ». По словам чиновника из команды президента, минимум 20% компаний после аудита могут лишить статуса критических.

Ключевые факты

Собеседник издания, знакомый с ситуацией с бронированием, сообщил, что в правительстве начали фиксировать нарушения. К примеру, статус критически важных получили придорожные кафе и рестораны, и там бронируют по 20 поваров, но больше всего нарушений касается уровня заработной платы.

«Когда предприятие представляет документы, то указывает большую зарплату. А как только получает нужный статус, там начинают платить минималку», – отмечает он относительно причин аудита.

По его словам, в первые дни уже обнаружено около 40 000 военнообязанных, забронированных с нарушениями. Аудитом занимается совместная комиссия Минобороны, Минэкономики и аппарата Кабмина.

Эксперты анализируют документы, согласно которым каждое предприятие получило статус критически важного. В общей сложности им придется пересмотреть решения, касающиеся около 1000 компаний.

«По меньшей мере 20% компаний после аудита с большой вероятностью потеряют статус критических предприятий. Это касается тех, кто сначала не должен был попасть в этот список. Многие компании могли торговать квотой на бронь», – заявил чиновник из команды Зеленского.

В Кабмине сейчас обсуждают изменения в постановление №76, сообщили два источника. Одно из основных предложений – в перечень критически важных не может попасть компания, которая платит своим работникам менее 19 000 грн в месяц. Кроме этого, предприятия должны ежемесячно представлять отчеты о размере зарплаты.

Рассматривается и вариант лишить военные областные администрации права предоставлять бизнесу статус критически важного или же это решение чиновники на местах будут принимать вместе с ТЦК. Еще могут сократить количество забронированных на критически важных предприятиях, например, в военной промышленности или энергетике, со 100% до 70–90%.

Контекст

17 июля правительство запустило новый механизм бронирования через портал «Дія», что значительно сократило время для бронирования сотрудников. Это отразилось на количестве забронированных. Если весной 2023-го Кабмин предоставлял статистику о около 528 000 забронированных работников, то сейчас цифра втрое больше. «Бронирование есть у более полутора миллионов человек», – рассказал Forbes собеседник в правительстве.

Правительство на заседании 8 октября согласилось с предложением Минобороны о проведении до 15 ноября 2024 года аудита принятия решений относительно определения предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

20 октября на портале «Дія» появилось сообщение, что услуга электронного бронирования через «Дію» временно закрыта из-за аудита забронированных.

Почему власти пошли на этот шаг и каких изменений ожидать бизнесу, читайте в материале Forbes Ukraine.

22 октября Кабмин разрешил проводить повторные проверки предприятий на критичность. Об этом свидетельствует постановление №1204. Критическое предприятие, не соответствующее критериям, потеряет этот статус.