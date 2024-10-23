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Правительство разрешило проводить повторные проверки предприятий на критичность

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Кабинет министров внес изменения в правила определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и жизнедеятельности населения во время особых периодов. Об этом свидетельствует постановление №1204. Критическое предприятие, не соответствующее критериям, потеряет этот статус.

Министерство обороны накануне инициировало проведение аудита критически важных предприятий, обладающих правом бронировать сотрудников от мобилизации.

Ключевые факты

  • Согласно постановлению, орган, определивший предприятие, учреждение, организацию критически важными, в случае необходимости проводит проверку соответствия критериям в течение всего времени их деятельности.
  • По результатам проведённой проверки орган принимает одно из двух решений. Первое, о несоответствии предприятия критериям, отменяющим его статус критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Второе, о соответствии предприятия критериям и определении его критически важным.
  • Соответствующий орган посылает копию решения по результатам проверки в однодневный срок Минэкономики, Минобороны (СБУ, Службе внешней разведки, разведывательному органу Минобороны) и Минцифры.

Контекст

17 июля правительство запустило новый механизм бронирования через портал «Дія», что значительно сократило время для бронирования сотрудников. Это отразилось на количестве забронированных. Если весной 2023-го Кабмин предоставлял статистику об около 528 000 забронированных сотрудников, то сейчас цифра втрое больше. «Бронирование имеют более полутора миллионов человек», – рассказал Forbes собеседник в правительстве.

Правительство на заседании 8 октября согласилось с предложением Минобороны о проведении до 15 ноября 2024 года аудита принятия решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

20 октября на портале «Дія» появилось сообщение, что услуга электронного бронирования через «Дію» временно закрыта из-за аудита забронированных.

Почему власти пошли на этот шаг и каких изменений ожидать бизнесу, читайте в материале Forbes Ukraine.

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