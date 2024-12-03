Бронювання від мобілізації. Мінекономіки відновило надання статусу критичності підприємствам

Міністерство економіки оновило статус критично важливих для перших семи підприємств за новими критеріями, повідомила пресслужба відомства 3 грудня. Відповідні рішення міністерство ухвалило 29 листопада під час роботи комісії з визначення критичності.
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Ключові факти
- Згідно з повідомленням, перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями. Це компанії зі сфери виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки та інших сфер.
- Компанії отримали можливість бронювати працівників на строк до 12 місяців.
- Ті компанії, які не оновили критичність, теж можуть бронювати працівників, але до 28 лютого 2025 року.
- «Загалом, за перші два дні відновлення бронювання через «Дію» компанії подали 3500 заяв на бронювання 26 700 працівників», – зазначила перша віцепрем’єр–міністерка економіки Юлія Свириденко.
Для отримання статусу критично важливого приватні підприємства повинні відповідати двом обов’язковим критеріям:
- середня заробітна плата має бути не менш ніж 20 000 грн за звітний період;
- підприємство не повинно мати боргів перед державним або місцевим бюджетом за будь-якими податками та зборами.
Необхідно також відповідати одному з додаткових критеріїв:
- сума сплачених податків і внесків перевищує €1,5 млн;
- надходження в іноземній валюті перевищують €32 млн;
- підприємство має стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів);
- підприємство є резидентом «Дія Сіті»;
- надає послуги зв’язку зі значними доходами;
- має важливе значення для економіки або потреб громади.
- Галузеві та регіональні критерії державні органи мають погодити з Міноборони та Мінекономіки.
Контекст
З 1 грудня уряд ввів нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Зміни оприлюднені у постанові Кабміну №1332 від 23 листопада. Усі бронювання тепер здійснюватимуться через «Дію».
Причина зміни правил – аудит «заброньованих» підприємств, який понад місяць проводило Міністерство оборони. За його результатами виявлені незначні порушення: лише 5% підприємств позбавлені статусу критично важливих, каже Кіндратів. Їхніх працівників позбавлять бронювання від мобілізації.
Відновлення бронювання є важливим для функціонування економіки. «Перерва» підриває впевненість іноземних партнерів у здатності українського бізнесу виконати умови договорів, що ставить під загрозу подальші замовлення та співпрацю», – йшлося у заяві Європейської Бізнес Асоціації (EBA).
Як працюватимуть нові правила – читайте тут.
Раніше Мінекономіки пояснювало, що військовозобов’язані працівники, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року, можуть бути заброньовані від мобілізації за загальним порядком, як і інші. Згідно з розʼясненням, у новому порядку 18 травня є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання.
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