Бронювання від мобілізації. Мінекономіки відновило надання статусу критичності підприємствам

Міністерство економіки оновило статус критично важливих для перших семи підприємств за новими критеріями, повідомила пресслужба відомства 3 грудня. Відповідні рішення міністерство ухвалило 29 листопада під час роботи комісії з визначення критичності.

Ключові факти

Згідно з повідомленням, перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями. Це компанії зі сфери виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки та інших сфер.

Компанії отримали можливість бронювати працівників на строк до 12 місяців.

Ті компанії, які не оновили критичність, теж можуть бронювати працівників, але до 28 лютого 2025 року.

«Загалом, за перші два дні відновлення бронювання через «Дію» компанії подали 3500 заяв на бронювання 26 700 працівників», – зазначила перша віцепрем’єр–міністерка економіки Юлія Свириденко.

Для отримання статусу критично важливого приватні підприємства повинні відповідати двом обов’язковим критеріям:

середня заробітна плата має бути не менш ніж 20 000 грн за звітний період; підприємство не повинно мати боргів перед державним або місцевим бюджетом за будь-якими податками та зборами.

Необхідно також відповідати одному з додаткових критеріїв:

сума сплачених податків і внесків перевищує €1,5 млн; надходження в іноземній валюті перевищують €32 млн; підприємство має стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів); підприємство є резидентом «Дія Сіті»; надає послуги зв’язку зі значними доходами; має важливе значення для економіки або потреб громади.

Галузеві та регіональні критерії державні органи мають погодити з Міноборони та Мінекономіки.

Контекст

З 1 грудня уряд ввів нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Зміни оприлюднені у постанові Кабміну №1332 від 23 листопада. Усі бронювання тепер здійснюватимуться через «Дію».

Причина зміни правил – аудит «заброньованих» підприємств, який понад місяць проводило Міністерство оборони. За його результатами виявлені незначні порушення: лише 5% підприємств позбавлені статусу критично важливих, каже Кіндратів. Їхніх працівників позбавлять бронювання від мобілізації.

Відновлення бронювання є важливим для функціонування економіки. «Перерва» підриває впевненість іноземних партнерів у здатності українського бізнесу виконати умови договорів, що ставить під загрозу подальші замовлення та співпрацю», – йшлося у заяві Європейської Бізнес Асоціації (EBA).

Як працюватимуть нові правила – читайте тут.

Раніше Мінекономіки пояснювало, що військовозобов’язані працівники, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року, можуть бути заброньовані від мобілізації за загальним порядком, як і інші. Згідно з розʼясненням, у новому порядку 18 травня є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання.