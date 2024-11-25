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Як бронюватимуть від мобілізації працевлаштованих після 18 травня. Розʼяснення Мінекономіки

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

1 хв читання

Військовозобов’язані працівники, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року можуть бути заброньовані від мобілізації за загальним порядком як і інші, повідомила пресслужба Мінекономіки 25 листопада. Згідно із розʼясненням, у новому порядку 18 травня є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання.

Уряд змінить підходи до бронювання працівників від мобілізації з 1 грудня.

Ключові факти

  • За новим порядком про бронювання, критично важливе підприємство може забронювати працівника, якщо він: перебуває на військовому обліку, вчасно оновив військово-облікові дані та не є у розшуку; офіційно працевлаштований на підприємстві; має нараховану зарплату понад 20 000 грн.
  • Вимог щодо дати працевлаштування працівника у нових вимогах до бронювання немає.
  • Згідно із новим порядком про бронювання 18 травня є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання. Це дозволить підприємствам не зменшувати чисельність працівників, що будуть заброньовані (безвідносно до конкретних працівників).
  • Наприклад, на підприємстві станом на 18 травня працювало 100 військовозобов’язаних. Заброньовано 50 працівників. З 18.05.2024 до 01.12.2024 внаслідок призову до ЗС України 20 військовозобов’язаних (з числа не заброньованих). Зокрема, не зважаючи на зменшення чисельності військовозобов’язаних до 80 осіб – бронюванню будуть підлягати 50 осіб (50% від 100, а не від 80), пояснили у Мінекономіки.

Контекст

З 1 грудня уряд вводить нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Зміни були оприлюднені у постанові Кабміну №1332 від 23 листопада. «Усі бронювання будуть здійснюватися через «Дію», – прокоментував раніше зміни премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Причина зміни правил – аудит «заброньованих» підприємств, який понад місяць проводило Міністерство оборони. За його результатами були виявлені незначні порушення: лише 5% підприємств були позбавлені статусу критично важливих, каже Кіндратів. Їхніх працівників позбавлять бронювання від мобілізації.

Відновлення бронювання є важливим для функціонування економіки. «Перерва» підриває впевненість іноземних партнерів у здатності українського бізнесу виконати умови договорів, що ставить під загрозу подальші замовлення та співпрацю», – йшлося у заяві Європейської Бізнес Асоціації (EBA).

За даними Мінекономіки лише 12% підприємств мають статус критично важливих і саме вони генерують 67% від всіх доходів у державі. 

Як будуть працювати нові правила – читайте тут.

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