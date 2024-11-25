Як бронюватимуть від мобілізації працевлаштованих після 18 травня. Розʼяснення Мінекономіки

Уряд змінить підходи до бронювання працівників від мобілізації з 1 грудня.

Військовозобов’язані працівники, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року можуть бути заброньовані від мобілізації за загальним порядком як і інші, повідомила пресслужба Мінекономіки 25 листопада. Згідно із розʼясненням, у новому порядку 18 травня є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання.

Ключові факти

За новим порядком про бронювання, критично важливе підприємство може забронювати працівника, якщо він: перебуває на військовому обліку, вчасно оновив військово-облікові дані та не є у розшуку; офіційно працевлаштований на підприємстві; має нараховану зарплату понад 20 000 грн.

Вимог щодо дати працевлаштування працівника у нових вимогах до бронювання немає.

Згідно із новим порядком про бронювання 18 травня є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання. Це дозволить підприємствам не зменшувати чисельність працівників, що будуть заброньовані (безвідносно до конкретних працівників).

Наприклад, на підприємстві станом на 18 травня працювало 100 військовозобов’язаних. Заброньовано 50 працівників. З 18.05.2024 до 01.12.2024 внаслідок призову до ЗС України 20 військовозобов’язаних (з числа не заброньованих). Зокрема, не зважаючи на зменшення чисельності військовозобов’язаних до 80 осіб – бронюванню будуть підлягати 50 осіб (50% від 100, а не від 80), пояснили у Мінекономіки.

Контекст

З 1 грудня уряд вводить нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Зміни були оприлюднені у постанові Кабміну №1332 від 23 листопада. «Усі бронювання будуть здійснюватися через «Дію», – прокоментував раніше зміни премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Причина зміни правил – аудит «заброньованих» підприємств, який понад місяць проводило Міністерство оборони. За його результатами були виявлені незначні порушення: лише 5% підприємств були позбавлені статусу критично важливих, каже Кіндратів. Їхніх працівників позбавлять бронювання від мобілізації.

Відновлення бронювання є важливим для функціонування економіки. «Перерва» підриває впевненість іноземних партнерів у здатності українського бізнесу виконати умови договорів, що ставить під загрозу подальші замовлення та співпрацю», – йшлося у заяві Європейської Бізнес Асоціації (EBA).

За даними Мінекономіки лише 12% підприємств мають статус критично важливих і саме вони генерують 67% від всіх доходів у державі.

Як будуть працювати нові правила – читайте тут.