Forbes Ukraine провів у Telegram-каналі та на сторінці у LinkedIn опитування читачів про очікуване ними рішення НБУ щодо облікової ставки цього тижня. Станом на 12:00 22 липня зібрано майже 1500 голосів (понад 1000 у Telegram і понад 400 у LinkedIn).

Ключові факти

Зниження облікової ставки очікує лише порівняна невелика меншість авдиторії Forbes Ukraine: відповідну відповідь дали 14% респондентів у Telegram та 12% респондентів у LinkedIn

На цьому одностайність респондентів завершилася: решта результатів двох паралельних опитувань зафіксували діаметральну розбіжність в очікуваннях.

Більшість (51%) читачів, опитаних у Telegram, вважають, що облікову ставку цього тижня не буде змінено: її збережуть на поточному рівні 15,5% річних.

Натомість більшість (52%) читачів, опитаних у LinkedIn, вважають, що НБУ підвищить облікову ставку цього тижня.

Очікування читачів Forbes щодо облікової ставки в липні 2025 року Фото інфографіка Анастасія Решетнік

Контекст

Під час попереднього перегляду облікової ставки в червні НБУ ухвалив рішення зберегти її рівень без змін на позначці 15,5% річних. НБУ прогнозує зниження інфляції влітку 2025 року, а до кінця року вона має становити 8,7%, повернувшись до однознакового рівня. На думку регулятора, цьому сприятимуть нові врожаї, покращення енергопостачання, помірний тиск на ринку праці та зниження світових цін на нафту.

Стадія підвищення облікової ставки із 13% до 15,5% річних тривала з грудня 2024 року по квітень 2025 року як реакція на прискорення споживчої інфляції. Після цього НБУ неодноразово сигналізував про перспективу повернення до зниження облікової ставки в 2025 році після проходження інфляційного піку в ІІ кварталі.

Зниження облікової ставки очікують і професійні економісти. Медіана консенсус-прогнозу професійних українських і закордонних економістів від FocusEconomics щодо облікової ставки на кінець 2025 року становить 15% річних (на 50 пунктів нижче поточного рівня). Проте це бачення також не одностайне: прогнози різних учасників коливаються від 13% до 16,5% річних.