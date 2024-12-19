Дания предоставит пакет помощи для противовоздушной обороны Украины на €281 млн

Министерство обороны Дании объявило о выделении 2,1 млрд датских крон (более €281 млн) для усиления украинской противовоздушной обороны. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны 19 декабря.

Подробности

В рамках нового пакета помощи предусмотрен финансовый вклад в поддержку функционирования украинских истребителей F-16.

Одной из наиболее критических задач Украины является защита от российских авиаударов, и поэтому Дания делает акцент на укреплении противовоздушной обороны, заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.

Этот пакет помощи финансируется за счет перераспределения средств в рамках Украинского фонда на 2024 год, а также из возмещения из Европейского фонда мира. Это часть более широкой стратегии поддержки Украины, охватывающей предоставление военной, гуманитарной и финансовой помощи.

Контекст

В апреле Дания объявила о выделении пакета военной помощи для Украины на сумму 2,2 млрд датских крон (около €295 млн), из которых 200 млн крон (€27 млн) будут направлены на поддержку украинских производителей оборонно-промышленного комплекса.

Почти €270 млн из этого пакета направили на закупку и поставку Украине оружия и боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, производство ракетных компонентов в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией, а также на значительную помощь в морском секторе.

В ноябре ряд стран, включая Данию, Эстонию, Финляндию, Латвию, Норвегию, Польшу и Швецию, заявили о намерении усилить поддержку Украины, в частности в инвестировании в поставку боеприпасов и развитие оборонной промышленности.

В начале декабря стало известно, что Дания совместно со Швецией передаст Украине несколько боевых машин пехоты CV90.