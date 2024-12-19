Данія надасть пакет допомоги для протиповітряної оборони України на €281 млн

Міністерство оборони Данії оголосило про виділення 2,1 млрд датських крон (понад €281 млн) для посилення української протиповітряної оборони. Про це йдеться у повідомленні Міноборони країни 19 грудня.

Деталі

У межах нового пакету допомоги передбачено фінансовий внесок у підтримку функціонування українських винищувачів F-16.

Одним із найбільш критичних завдань для України є захист від російських авіаударів, і тому Данія робить акцент на зміцненні протиповітряної оборони, заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен.

Цей пакет допомоги фінансується за рахунок перерозподілу коштів у межах Українського фонду на 2024 рік, а також через відшкодування з Європейського фонду миру. Це частина більш широкої стратегії підтримки України, яка охоплює надання військової, гуманітарної та фінансової допомоги.

Контекст

У квітні Данія оголосила про виділення пакету військової допомоги для України на суму 2,2 млрд данських крон (приблизно €295 млн), з яких 200 млн крон (€27 млн) будуть спрямовані на підтримку українських виробників оборонно-промислового комплексу.

Майже €270 млн з цього пакету спрямували на закупівлю та поставку Україні зброї та боєприпасів, безпілотних літальних апаратів, виробництво ракетних компонентів у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також на значну допомогу в морському секторі.

У листопаді низка країн, серед яких Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Норвегія, Польща та Швеція, заявили про намір посилити підтримку України, зокрема в інвестуванні в постачання боєприпасів і розвиток оборонної промисловості.

На початку грудня стало відомо, що Данія спільно зі Швецією передасть Україні кілька бойових машин піхоти CV90.