Данія надасть пакет допомоги для протиповітряної оборони України на €281 млн

Міністерство оборони Данії оголосило про виділення 2,1 млрд датських крон (понад €281 млн) для посилення української протиповітряної оборони. Про це йдеться у повідомленні Міноборони країни 19 грудня.
Деталі
- У межах нового пакету допомоги передбачено фінансовий внесок у підтримку функціонування українських винищувачів F-16.
- Одним із найбільш критичних завдань для України є захист від російських авіаударів, і тому Данія робить акцент на зміцненні протиповітряної оборони, заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен.
- Цей пакет допомоги фінансується за рахунок перерозподілу коштів у межах Українського фонду на 2024 рік, а також через відшкодування з Європейського фонду миру. Це частина більш широкої стратегії підтримки України, яка охоплює надання військової, гуманітарної та фінансової допомоги.
Контекст
У квітні Данія оголосила про виділення пакету військової допомоги для України на суму 2,2 млрд данських крон (приблизно €295 млн), з яких 200 млн крон (€27 млн) будуть спрямовані на підтримку українських виробників оборонно-промислового комплексу.
Майже €270 млн з цього пакету спрямували на закупівлю та поставку Україні зброї та боєприпасів, безпілотних літальних апаратів, виробництво ракетних компонентів у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також на значну допомогу в морському секторі.
У листопаді низка країн, серед яких Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Норвегія, Польща та Швеція, заявили про намір посилити підтримку України, зокрема в інвестуванні в постачання боєприпасів і розвиток оборонної промисловості.
На початку грудня стало відомо, що Данія спільно зі Швецією передасть Україні кілька бойових машин піхоти CV90.
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