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Госбюджет в 2024 году недобрал 61 млрд грн НДС

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes

1 хв читання

По итогам 2024 года годовой план сбора налога на добавленную стоимость (НДС) выполнен только на 92% (минус 61 млрд грн от запланированного). В целом планы по большинству ключевых налогов на 2024 год не выполнены, отмечается в отчете, осуществленном Аналитическим отделом Forbes Ukraine.

Ключевые факты

  • Наибольший уровень невыполнения годового плана зафиксирован для рентных платежей по добыче полезных ископаемых. Отбор этого налога составил 12%, однако в денежном выражении отклонение сравнительно небольшое: 6 млрд грн.
  • В абсолютном выражении больше недобрали НДС. По НДС на импортируемые товары годовой план недовыполнен на 40 млрд грн (8%), для внутреннего НДС – еще на 21 млрд грн (7%).
  • Из-за позднего вступления в силу соответствующего закона (декабрь вместо октября) произошел недобор в общий фонд налога на доходы физических лиц и военного сбора, что составило 10 млрд грн, или 4% годового плана.
  • Перевыполнение годового плана (на 31 млрд грн или на 13%) произошло для налога на прибыль предприятий – во многом благодаря продлению действия ставки налога 50% для банков.
  • Сбор акцизного налога был перевыполнен на 3% или на 6 млрд грн.

Контекст

28 ноября президент Украины подписал закон №4015-IX (законопроект №11416-д) о повышении налогов, в том числе ставки военного сбора с 1,5% до 5%.

Количество государственных налоговых инспекций (ГНИ) в 2024 году сократилось с 528 до 117, а общая штатная численность территориальных органов уменьшилась на 15%, или 3300 штатных единиц. Сокращение происходит в рамках национальной стратегии доходов до 2030 года.

На 2025 год Государственная налоговая служба запланировала 4700 проверок бизнеса. Больше налоговики будут обращать внимание на компании из Киева, Одесщины и Днепропетровщины, сообщил сервис Опендатабот.

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