Держбюджет у 2024 році недобрав 61 млрд грн ПДВ

За підсумком 2024 року річний план збору податку на додану вартість (ПДВ) виконано лише на 92% (мінус 61 млрд грн від запланованого). В цілому плани за більшістю ключових податків у 2024 році не було виконано, зазначається у розборі виконання держбюджету в 2024 році, здійсненому Аналітичним відділом Forbes Ukraine .

Ключові факти

Найбільший рівень невиконання річного плану зафіксовано для рентних платежів з видобутку корисних копалин. Недобір цього податку становив 12%, проте в грошовому вираженні відхилення порівняно невелике: 6 млрд грн.

В абсолютному вираженні найбільше недобрали ПДВ. За ПДВ на імпортовані товари річний план недовиконано на 40 млрд грн (8%), для внутрішнього ПДВ – ще на 21 млрд грн (7%).

Через пізнє набуття чинності відповідним законом (грудень замість жовтня) відбувся недобір до загального фонду податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що становило 10 млрд грн, або 4% річного плану.

Перевиконання річного плану (на 31 млрд грн, або на 13%) відбулося для податку на прибуток підприємств – великою мірою завдяки подовженню дії ставки податку 50% для банків.

Збір акцизного податку було перевиконано на 3%, або на 6 млрд грн.

Контекст

28 листопада президент України підписав закон № 4015-IX (законопроєкт № 11416-д) про підвищення податків, у тому числі ставки воєнного збору із 1,5% до 5%.

Кількість державних податкових інспекцій (ДПІ) в 2024 році скоротилася з 528 до 117, а загальна штатна чисельність територіальних органів зменшилася на 15%, або 3300 штатних одиниць. Скорочення відбувається в межах Національної стратегії доходів до 2030 року.

На 2025 рік Державна податкова служба запланувала 4700 перевірок бізнесу. Найбільше податківці звертатимуть увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини, повідомив сервіс Опендатабот.