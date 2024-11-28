Зеленський підписав «невідкладний» закон про підвищення податків через півтора місяця після ухвалення

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон 4015-IX (законопроєкт №11416-д) про підвищення податків. Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради. Документ просували у Верховній Раді як невідкладний, проте президент його підписав через півтора місяця після ухвалення.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Деталі
- Документ повернуто до парламенту з підписом президента України 28 листопада, йдеться у картці законопроєкту.
- Закон набере чинності після публікації – 30 листопада.
- Верховна Рада планує внести зміни до закону про підвищення податків після підписання його президентом, щоб уникнути їхнього застосування «заднім числом», повідомив раніше міністр фінансів Сергій Марченко.
- 27 листопада комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав скасування норми про підвищення податків для ФОПів «заднім числом» у 2024 році.
Як виглядає підвищення податків
- Ключовим джерелом наповнення бюджету стане військовий збір, який піднімуть з 1,5% до 5%. Виключення – військові, для яких податок залишиться без змін. Ця норма має принести цього року 21,2 млрд грн та наступного – 87,6 млрд грн.
- Військовий збір для ФОПів – для платників єдиного податку І, II та IV груп у розмірі 10% в розрахунку з однієї мінімальної зарплати на місяць. Надходження – 1,1 млрд грн цього року та 7,8 млрд грн – наступного.
- Військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи (ФОП та юрособи). Цього та наступного року – 6,8 млрд грн.
- Фіксований авансовий платіж для АЗС. Сума платежу різниться від типу заправки та типів пального, яке на ній продається – 3,2 млрд грн цього року та 3,5 млрд грн наступного.
- Для банків податок на прибуток зросте з 25% до 50% з 2024 року. А для небанківських фінустанов – до 25% з 2025-го. Наступного року обидва податки принесуть до бюджету майже 31 млрд грн.
- Нова норма у законопроєкті – підвищення до ринкових показників бази для ренти корисних копалин – 600 млн грн наступного року. Також – підвищення мінімального податкового зобовʼязання для ділянки землі до 700 грн за 1 га – 3,5 млрд грн наступного року.
Контекст
17 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №11416-д про підвищення податків. 4 жовтня профільний комітет рекомендував ухвалити документ у другому читанні. Однак 9 жовтня Головне юридичне управління ВР визнало окремі положення законопроєкту такими, що суперечать Конституції.
10 жовтня законопроєкт було прийнято в цілому. Водночас депутати не підтримали правки щодо підвищення військового збору для фізосіб, ФОПів та військових, залишивши ставку на рівні 1,5%.
14 жовтня Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, що перешкоджали прийняттю законопроєкту №11416-д про підвищення податків.
Президент Володимир Зеленський півтора місяця не підписує цей законопроєкт. Що уже майже втричі перевищило прописаний у Конституції термін.
Документ просували у Верховній Раді як невідкладний – він мав закрити потреби у фінансуванні армії цього та наступного року. Вже в процесі узгодження документу очікувані надходження від підвищення податків зменшилися у понад 10 разів. Якщо в початковій версії уряду законопроєкт мав принести цього року 125 млрд грн і 340 млрд грн наступного, то у фінальній версії – 23 млрд грн та 140 млрд грн відповідно.
Сім співрозмовників Forbes Ukraine у Кабміні, Раді та ОП називають різні причини, які стримують президента від підписання документа. Більшість здивована, що процес затягнувся. Більше про це читайте – тут.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.