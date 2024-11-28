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Зеленський підписав «невідкладний» закон про підвищення податків через півтора місяця після ухвалення

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

2 хв читання

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон 4015-IX (законопроєкт №11416-д) про підвищення податків. Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради. Документ просували у Верховній Раді як невідкладний, проте президент його підписав через півтора місяця після ухвалення.

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Деталі

Як виглядає підвищення податків

  • Ключовим джерелом наповнення бюджету стане військовий збір, який піднімуть з 1,5% до 5%. Виключення – військові, для яких податок залишиться без змін. Ця норма має принести цього року 21,2 млрд грн та наступного – 87,6 млрд грн.
  • Військовий збір для ФОПів – для платників єдиного податку І, II та IV груп у розмірі 10% в розрахунку з однієї мінімальної зарплати на місяць. Надходження – 1,1 млрд грн цього року та 7,8 млрд грн – наступного. 
  • Військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи (ФОП та юрособи). Цього та наступного року – 6,8 млрд грн. 
  • Фіксований авансовий платіж для АЗС. Сума платежу різниться від типу заправки та типів пального, яке на ній продається – 3,2 млрд грн цього року та 3,5 млрд грн наступного. 
  • Для банків податок на прибуток зросте з 25% до 50% з 2024 року. А для небанківських фінустанов – до 25% з 2025-го. Наступного року обидва податки принесуть до бюджету майже 31 млрд грн. 
  • Нова норма у законопроєкті – підвищення до ринкових показників бази для ренти корисних копалин – 600 млн грн наступного року. Також – підвищення мінімального податкового зобовʼязання для ділянки землі до 700 грн за 1 га – 3,5 млрд грн наступного року.
Зеленський підписав «невідкладний» закон про підвищення податків через півтора місяця після ухвалення /Фото 1

Зміни до Податкового кодексу. Інфографіка: Мінфін

Контекст 

17 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №11416-д про підвищення податків. 4 жовтня профільний комітет рекомендував ухвалити документ у другому читанні. Однак 9 жовтня Головне юридичне управління ВР визнало окремі положення законопроєкту такими, що суперечать Конституції.

10 жовтня законопроєкт було прийнято в цілому. Водночас депутати не підтримали правки щодо підвищення військового збору для фізосіб, ФОПів та військових, залишивши ставку на рівні 1,5%.

14 жовтня Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, що перешкоджали прийняттю законопроєкту №11416-д про підвищення податків.

Президент Володимир Зеленський півтора місяця не підписує цей законопроєкт. Що уже майже втричі перевищило прописаний у Конституції термін.

Документ просували у Верховній Раді як невідкладний – він мав закрити потреби у фінансуванні армії цього та наступного року. Вже в процесі узгодження документу очікувані надходження від підвищення податків зменшилися у понад 10 разів. Якщо в початковій версії уряду законопроєкт мав принести цього року 125 млрд грн і 340 млрд грн наступного, то у фінальній версії – 23 млрд грн та 140 млрд грн відповідно.  

Сім співрозмовників Forbes Ukraine у Кабміні, Раді та ОП називають різні причини, які стримують президента від підписання документа. Більшість здивована, що процес затягнувся. Більше про це читайте – тут.

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