Зеленський підписав «невідкладний» закон про підвищення податків через півтора місяця після ухвалення

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон 4015-IX (законопроєкт №11416-д) про підвищення податків . Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради. Документ просували у Верховній Раді як невідкладний , проте президент його підписав через півтора місяця після ухвалення.

Деталі

Документ повернуто до парламенту з підписом президента України 28 листопада, йдеться у картці законопроєкту.

Закон набере чинності після публікації – 30 листопада.

Верховна Рада планує внести зміни до закону про підвищення податків після підписання його президентом, щоб уникнути їхнього застосування «заднім числом», повідомив раніше міністр фінансів Сергій Марченко.

27 листопада комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав скасування норми про підвищення податків для ФОПів «заднім числом» у 2024 році.

Як виглядає підвищення податків

Ключовим джерелом наповнення бюджету стане військовий збір, який піднімуть з 1,5% до 5%. Виключення – військові, для яких податок залишиться без змін. Ця норма має принести цього року 21,2 млрд грн та наступного – 87,6 млрд грн.

Військовий збір для ФОПів – для платників єдиного податку І, II та IV груп у розмірі 10% в розрахунку з однієї мінімальної зарплати на місяць. Надходження – 1,1 млрд грн цього року та 7,8 млрд грн – наступного.

Військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи (ФОП та юрособи). Цього та наступного року – 6,8 млрд грн.

Фіксований авансовий платіж для АЗС. Сума платежу різниться від типу заправки та типів пального, яке на ній продається – 3,2 млрд грн цього року та 3,5 млрд грн наступного.

Для банків податок на прибуток зросте з 25% до 50% з 2024 року. А для небанківських фінустанов – до 25% з 2025-го. Наступного року обидва податки принесуть до бюджету майже 31 млрд грн.

Нова норма у законопроєкті – підвищення до ринкових показників бази для ренти корисних копалин – 600 млн грн наступного року. Також – підвищення мінімального податкового зобовʼязання для ділянки землі до 700 грн за 1 га – 3,5 млрд грн наступного року.

Зміни до Податкового кодексу. Інфографіка: Мінфін

Контекст

17 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №11416-д про підвищення податків. 4 жовтня профільний комітет рекомендував ухвалити документ у другому читанні. Однак 9 жовтня Головне юридичне управління ВР визнало окремі положення законопроєкту такими, що суперечать Конституції.

10 жовтня законопроєкт було прийнято в цілому. Водночас депутати не підтримали правки щодо підвищення військового збору для фізосіб, ФОПів та військових, залишивши ставку на рівні 1,5%.

14 жовтня Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, що перешкоджали прийняттю законопроєкту №11416-д про підвищення податків.

Президент Володимир Зеленський півтора місяця не підписує цей законопроєкт. Що уже майже втричі перевищило прописаний у Конституції термін.

Документ просували у Верховній Раді як невідкладний – він мав закрити потреби у фінансуванні армії цього та наступного року. Вже в процесі узгодження документу очікувані надходження від підвищення податків зменшилися у понад 10 разів. Якщо в початковій версії уряду законопроєкт мав принести цього року 125 млрд грн і 340 млрд грн наступного, то у фінальній версії – 23 млрд грн та 140 млрд грн відповідно.

Сім співрозмовників Forbes Ukraine у Кабміні, Раді та ОП називають різні причини, які стримують президента від підписання документа. Більшість здивована, що процес затягнувся. Більше про це читайте – тут.