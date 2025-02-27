Госсекретарь США заявил, что Вашингтону выгодно ослабить связи России с Китаем

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится ослабить связи России с Китаем, но не намерен сеять раздор между этими странами. Об этом пишет Bloomberg 27 февраля.

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«Я не уверен, сможем ли мы когда-нибудь полностью разорвать их отношения с китайцами. В то же время я не считаю, что тесное сотрудничество Китая и России способствует глобальной стабильности, ведь обе страны являются ядерными государствами», – отметил Рубио.

По мнению госсекретаря, более крепкие связи между Китаем и Россией создают вызовы для США, особенно если Москва станет «постоянным младшим партнером» Пекина, что означает объединение двух ядерных государств против Соединенных Штатов.

«Мы можем оказаться в ситуации, когда Россия, независимо от того, хочет ли она улучшить отношения с США или нет, не сможет этого сделать, потому что будет полностью зависеть от Китая», – считает Рубио. Он добавил, что для Вашингтона оптимальным вариантом было бы поддерживать отношения с Россией.

Контекст

Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций, после переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии в этом месяце сообщил, что сотрудничество в арктических энергетических проектах стало одной из «конкретных сфер партнерства», рассмотренных сторонами, отмечает Politico.

В конце 2024 года Пентагон представил обновленную Арктическую стратегию, указав на угрозу возможного сближения Китая и России в этом регионе.

В последние годы Китай все активнее интересуется Арктикой: в 2018 году он провозгласил себя «приарктическим государством», расширяя свои интересы в рыболовстве, энергетике и транспорте. Пекин видит новые судоходные пути как основу стратегии Полярного шелкового пути, соединяющего Восточную Азию, Западную Европу и Северную Америку.

27 февраля Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщил, что представители США и России рассматривают Арктику как перспективную территорию для экономического взаимодействия, в том числе через общую добычу ресурсов и развитие торговых путей.