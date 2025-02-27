Держсекретар США заявив, що Вашингтону вигідно послабити зв’язки Росії з Китаєм

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон прагне послабити зв’язки Росії з Китаєм, але не має наміру сіяти розбрат між цими країнами. Про це пише Bloomberg 27 лютого.

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«Я не впевнений, чи зможемо ми колись повністю розірвати їхні відносини з китайцями. Водночас я не вважаю, що тісна співпраця Китаю та Росії сприяє глобальній стабільності, адже обидві країни є ядерними державами», – зазначив Рубіо.

На думку держсекретаря, міцніші зв’язки між Китаєм і Росією створюють виклики для США, особливо якщо Москва стане «постійним молодшим партнером» Пекіна, що означатиме об’єднання двох ядерних держав проти Сполучених Штатів.

«Ми можемо опинитися в ситуації, коли Росія, незалежно від того, хоче вона покращити відносини із США чи ні, не зможе цього зробити, бо повністю залежатиме від Китаю», – вважає Рубіо. Він додав, що для Вашингтона оптимальним варіантом було б «підтримувати відносини» з Росією.

Контекст

Кирило Дмитрієв, керівник Російського фонду прямих інвестицій, після переговорів між США та Росією в Саудівській Аравії цього місяця повідомив, що співпраця в арктичних енергетичних проєктах стала однією з «конкретних сфер партнерства», розглянутих сторонами, зазначає Politico.

Наприкінці 2024 року Пентагон представив оновлену Арктичну стратегію, вказавши на загрозу можливого зближення Китаю та Росії в цьому регіоні.

Останніми роками Китай дедалі активніше цікавиться Арктикою: у 2018 році він проголосив себе «приарктичною державою», розширюючи свої інтереси в рибальстві, енергетиці й транспорті. Пекін бачить нові судноплавні шляхи як основу стратегії Полярного шовкового шляху, що з’єднує Східну Азію, Західну Європу та Північну Америку.

27 лютого Bloomberg, посилаючись на джерела, повідомив, що представники США та Росії розглядають Арктику як перспективну територію для економічної взаємодії, зокрема через спільний видобуток ресурсів і розвиток торговельних шляхів.