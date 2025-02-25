Украина как стартап-единорог. Как украинские военные инновации могут усилить Запад и НАТО? Рассказывает заместитель министра обороны Валерий Чуркин

Украина не только получает военную помощь от Запада, но и предлагает уникальные технологии, изменяющие будущее войны. Кибероперации, дроны, разведка в реальном времени и инновационные боевые решения уже влияют на глобальную безопасность – готов ли мир воспользоваться этим опытом?

Украина сегодня демонстрирует всему миру не только очертания будущей военной сферы, но модель демократического общества в условиях стремительного развития технологий. Война стала катализатором инноваций, меняющих не только оборонную отрасль, но и нашу повседневную жизнь.

Сейчас много говорят о том, что Украина получает от Запада и НАТО, но не менее важно осознавать, чем мы можем быть полезны партнерам.

Прежде всего речь идет об уникальном опыте ведения современной войны, в частности в контексте асимметричного противостояния. Украина доказала, что размер и военная мощь противника могут быть компенсированы другими факторами:

Кибероперации. Украина стала сверхсовременным полем киберборьбы как одного из измерений мультидоменных операций. С началом войны страна подверглась масштабным атакам на критическую инфраструктуру. Однако благодаря совместным усилиям правительства, IT-сообщества и международных партнеров их последствия удалось минимизировать.

Сегодня Украина достигла такого уровня киберзащиты, что наши партнеры не только изучают, но и внедряют украинские решения в сфере кибербезопасности.

Использование дронов. Украина стала одной из первых стран, масштабно интегрировавшей дроны в боевые действия. Прежде всего, это касается их массового использования для разведки – малые дроны, в том числе коммерческие, обеспечивают быстрый сбор информации в реальном времени. К примеру, DJI Mavic эффективно корректирует артиллерийский огонь. Ударные дроны-камикадзе стали неотъемлемой частью современной войны.

Относительно дешевые FPV-дроны и платформы оперативного и стратегического уровня позволяют эффективно уничтожать личный состав, технику и склады врага, разрушая его логистические цепи.

Адаптация и инновация. Украинские инженеры оперативно разрабатывают и внедряют технологические решения для фронта. В частности, созданы системы донаведения на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения, а также применяется оптоволокно для нейтрализации воздействия враждебных средств радиоэлектронной борьбы.

Разведданные в реальном времени. Интеграция данных со спутников, дронов и наземных разведчиков позволяет мгновенно корректировать боевые действия. Это стало ключевым фактором успешного поражения пунктов управления оккупационных войск, ведь точная и актуальная разведка позволяет наносить удары с высокой эффективностью.

Беспилотная система. Использование дронов изменяет подходы к боевым действиям в классических пехотных, механизированных, штурмовых и других бригадах. Украина первой в мире создала отдельный род войск в составе ВСУ – Силы беспилотных систем, объединяющих воздушные, морские и наземные роботизированные комплексы.

Опыт показывает, что даже в неравных условиях можно разрабатывать эффективные модели противодействия врагу. Наши достижения могут стать образцом для стран НАТО, помогая им адаптироваться к новым угрозам и укреплять свою безопасность.

Основа будущей технологической экосистемы

Особо следует остановиться на роли Украины в будущей системе мировой безопасности. У нас есть все шансы стать глобальным центром инноваций, ведь каждый день доказываем свою способность создавать передовые технологии в самых сложных условиях – непосредственно на поле боя.

Война стала катализатором развития новых решений, не только изменяющих ход боевых действий, но и формирующих основу для будущего технологического прорыва. Это касается не только оборонной сферы – военные инновации могут быть адаптированы для коммерческого использования и мирных отраслей экономики.

Украинские разработчики и инженеры создают эффективные решения даже в условиях ограниченных ресурсов. Появляющиеся сегодня инновации закладывают основу будущей технологической экосистемы.

Украинские инженеры активно внедряют передовые подходы в производстве как разведывательных, так и ударных беспилотных систем. Особый интерес международных партнеров вызывают разработки в сфере искусственного интеллекта для автономного управления техникой: платформа Avengers, программное обеспечение Palantir, дроны с машинным зрением и донаведением, система Saker Scout и многие другие.

Цифровизация в сочетании с высоким уровнем кибербезопасности и интеграцией данных из различных источников (дроны, спутники, киберразведка) открывает новые возможности для управления войсками. Это уникальный вклад Украины в мировую военную экосистему, который фактически меняет правила игры.

Украина уже сейчас – стратегически важный центр для инвестиций с долгосрочным потенциалом. Современные достижения делают ее потенциальным «стартап-единорогом» – уникальной площадкой для инвесторов, стремящихся не только получить высокий ROI, но и быть на передовой технологического прогресса.

Поддержка Украины сегодня – это инвестиция в изменяющие мир прорывные инновации и участие в создании глобальной экосистемы, которая адаптирует военные технологии к гражданской жизни. Это также гарантия того, что вы не отстанете от глобальных конкурентов в погоне за технологическим лидерством.

Когда война завершится, разработки, рожденные во время боевых действий, станут основой для высокотехнологичных индустрий, способных обеспечить технологический скачок и масштабирование украинских решений на мировые рынки. Украина уже формирует будущее, и участие в этом процессе – это не только финансовые прибыли, но и возможность стать частью новой глобальной реальности, где технологии определяют безопасность, развитие и процветание.