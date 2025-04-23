Дипломаты ЕС, Великобритании и Украины отложили переговоры в Лондоне о завершении войны – Sky News

Запланированную на 23 апреля встречу министров иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины о завершении войны России против Украины отложили. Об этом пишет Sky News со ссылкой на собственные источники.

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Переговоры должны были пройти на самом высоком уровне, однако госсекретарь США Марко Рубио отказался приезжать в Лондон, ссылаясь на «логистические трудности в графике». После этого Франция и Германия приостановили подготовку к визиту своих министров.

В результате обсуждения мирного плана перенесли на уровень чиновников. Однако, по информации Sky News, глава МИД Украины Андрей Сибига все же отправится в Лондон, где должен встретиться с главой британского МИД Дэвидом Лемми.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог проведет отдельные переговоры с французскими и германскими чиновниками.

Предполагается, что встреча на уровне министров может состояться позже.

Контекст

США планировали предложить признание Крыма российским в рамках мирного урегулирования войны, пишет NYT. Это должно было стать одним из ключевых пунктов американской инициативы по завершению боевых действий. Однако президент Владимир Зеленский 22 апреля подчеркнул, что Украина не признает оккупацию полуострова.

23 апреля Axios со ссылкой на источники сообщил, что Украина планирует обсудить с командой Дональда Трампа 30-дневное прекращение огня. По словам американского чиновника, Киев за последние сутки сместил фокус на временное перемирие, а не на полноценный мирный план.

Источник, приближенный к украинскому правительству, отметил, что предложенные США условия выглядят слишком выгодными для России, в то время как интересы Украины сформулированы нечетко.