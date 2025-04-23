Вместо «мирного плана» Трампа Украина хочет говорить в Лондоне о 30-дневном прекращении огня – Axios

Украинская делегация на переговорах в Лондоне 23 апреля планирует обсудить с администрацией Трампа 30-дневное прекращение огня. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

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Анонимный американский чиновник отметил, что за последние сутки Украина выразила желание сосредоточиться на временном перемирии, а не на мирном плане Трампа.

Источник, близкий к украинскому правительству, заявил Axios, что Киев считает предложение США слишком выгодным для России, ведь оно четко определяет преимущества для РФ, тогда как выгоды для Украины описаны размыто.

Контекст

В Париже 17 апреля состоялись переговоры с участием Украины, США, Франции, Германии и Великобритании по поводу завершения российско-украинской войны. Следующий раунд запланирован в Лондоне, но спецпосланник США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио отказались от участия, сообщает FT. Ожидается, что переговоры будет вести представитель Трампа Кит Келлог.

19 апреля NYP со ссылкой на источники сообщила, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы на 90% поддержал мирное соглашение США, обсужденное в Париже. Умеров опроверг это Sky News, заявив, что его офис не принимает политических решений. Украинские власти не раскрыли деталей переговоров, назвав их «новым форматом». Предложение США включает признание Крыма российским и снятие вопроса членства Украины в НАТО.

Forbes Ukraine отмечает, что позиция Офиса президента противоречит таким условиям, учитывая «красные линии» Украины. Россия пока не подтвердила серьезность намерений по соглашению, откладывая попытки Трампа прекратить огонь. Уиткофф планирует предложить окончательную версию соглашения, возможно с сокращением санкций.

21 апреля Путин заявил, что Кремль рассмотрит результаты 30-часового «пасхального перемирия» перед продолжающейся паузой в боевых действиях, на которой настаивают Трамп и Зеленский. В тот же день Трамп анонсировал обнародование своего мирного плана, предусматривающего размещение европейских войск для контроля прекращения огня, пишет The New York Post.