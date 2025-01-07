«Відбудеться свого часу». Сибіга прокоментував перенесення візиту до Києва спецпредставника Трампа з питань України та РФ Келлога

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що візит обраного Дональдом Трампом спецпредставника з питань Росії та України генерала Кіта Келлога до Києва відбудеться «свого часу», пише «Укрінформ» 7 січня. За його словами, сторони працюють над визначенням часових рамок.

Ключові факти

Сибіга заявив, що Україна рада «всім візитам наших американських друзів» і дуже сподівається, що після інавгурації президента США Дональда Трампа перші візити вже призначеної нової адміністрації відбуватимуться в Україну.

«Для нас зустріч і візит генерала Келлога надзвичайно важливі. Я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться. Ми перебуваємо в контакті, щоб чітко визначити часові рамки для її проведення і наповнення максимальним змістом», – зазначив Сибіга.

Контекст

27 листопада стало відомо, що Трамп призначить відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, 80, на посаду спеціального представника з питань України. Раніше Келлог представив йому «план припинення війни в Україні».

17 грудня джерела Reuters повідомили, що Келлог на початку січня відвідає кілька європейських столиць та Київ, де мав зустрітися з українським керівництвом. Його команда займалася підготовкою зустрічей із високопоставленими політиками у Парижі та Римі, розповідали джерела Reuters. Метою зустрічей називали збір інформації для нової адміністрації США.

Коментуючи цю інформацію, президент Володимир Зеленський запевнив, що візит Келлога точно відбудеться. «Він відбудеться на початку січня. Ми очікуємо пана Келлога і тоді поговоримо, що він має або мав на увазі», – зазначив Зеленський, посилаючись на раніше висловлені Келлогом у ЗМІ ідеї щодо припинення російсько-української війни.

7 січня агентство Reuters з посиланням на чотири джерела писало, що Келлог відклав візит до Києва та європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня. Причин відтермінування поїздки до Європи джерела агенції не назвали.