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Россия пытается увеличить экспорт СПГ и собрала «теневой флот» для поставок с подсанкционного завода Arctic LNG 2 – Bloomberg

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Россия пытается расширить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) после того, как санкции США затормозили эти усилия в прошлом году, пишет Bloomberg. Впервые с октября 2024 года к ее экспортному терминалу Arctic LNG 2 («Арктик СПГ-2») пришвартовалось судно-газовоз.

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Ключевые факты

  • Россия уже собрала «теневой флот» из не менее 13 судов, включая суда ледового класса, для потенциального обслуживания «Арктик СПГ-2» и ищет покупателей для своего СПГ, причем вероятным кандидатом является Китай.
  • Успех усилий России зависит от поиска заинтересованных покупателей и преодоления потенциальных ограничений со стороны США и Европы, при этом рынок будет следить за тем, сможет ли «Арктик СПГ-2» обеспечить продажу и разгрузить переполненные газовые резервуары.
  • Судно-газовоз пришвартовалось, а затем оставило экспортный объект «Арктик СПГ-2» впервые с октября, согласно данным отслеживания судов и спутниковым снимкам. Танкер Iris теперь направляется в северный порт Мурманск, возможно, чтобы выгрузить топливо в ближайшее плавучее хранилище или другое судно в рамках перевалки с судна на судно. В то же время пока неясно, загрузили ли СПГ на судно.
Россия пытается увеличить экспорт СПГ и собрала «теневой флот» для поставок с подсанкционного завода Arctic LNG 2 – Bloomberg /Фото 1

Инфографика: Bloomberg

  • Теперь рынок будет внимательно следить за тем, найдет ли «Арктик СПГ-2» покупателей. Увеличение экспорта было бы благом для потребителей, поскольку это оказывало бы давление на мировые цены на газ.
  • Администрация Байдена была жесткой в ​​санкциях против судов и компаний, связанных с экспортом топлива с завода в прошлом году. Непонятно, будет ли администрация Трампа такой же строгой, введет ли правительство ограничения относительно портов, которые принимают топливо. Угроза ответных мер со стороны США держала покупателей в страхе в прошлом году.
  • По словам трейдеров, информированных о ситуации, чиновники, связанные с предприятием, никогда не прекращали попыток продать топливо, посещая потенциальных покупателей в Индии и Китае в течение последнего года. Однако непонятно, удалось ли им обеспечить какие-либо продажи.
  • Трейдеры будут ждать, усилят ли американские или европейские власти ограничения на объект после возобновления экспорта.

Контекст

После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году российский экспорт газа по трубопроводам в Европу сократился, но поставка большего количества топлива морскими танкерами СПГ обеспечивает привлекательный источник дохода для пополнения казны России.

Санкции затормозили запуск нового российского завода по экспорту СПГ Arctic LNG 2 («Арктик СПГ-2»). Объект должен был стать краеугольным камнем цели Москвы утроить экспорт СПГ до 2030 года, но простаивал несколько месяцев из-за трудностей с поиском покупателей, готовых нарушить западные ограничения.

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