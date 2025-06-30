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ЕС продлил действие санкций против России на шесть месяцев

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Совет Европейского Союза 30 июня продлил секторальные санкции против России еще на полгода – до 31 января 2026 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

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Подробности

  • Экономические санкции против РФ были введены 31 июля 2014 г. в ответ на агрессию России против Украины. Они включают в себя широкий спектр ограничений, касающихся торговли, финансов, энергетики, технологий, товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.
  • Санкции также предусматривают запрет на импорт морской сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение нескольких российских банков от системы SWIFT, а также приостановление деятельности ряда кремлевских дезинформационных СМИ в ЕС.

Контекст

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Европейский союз ввел 17 пакетов санкций 10 июня 2025 г. Европейская комиссия предложила 18-й пакет санкций, направленный против энергетического и банковского секторов России, который находится на стадии рассмотрения.

17 июня Еврокомиссия выдвинула предложение о полном прекращении импорта российской нефти и газа до конца 2027 года. Согласно плану, заключение новых контрактов на поставку российского газа будет запрещено с 1 января 2026 года.

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