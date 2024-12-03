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Глава «Укрпочты» Смилянский будет заниматься реформой таможни «на общественных началах»

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Глава государственного почтового оператора «Укрпочта» Игорь Смилянский назначен правительственным уполномоченным по реформированию таможенных органов. Такое решение Кабмин принял на заседании 3 декабря, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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Подробности

Обязанности правительственного уполномоченного Смилянский начнет выполнять с 4 декабря 2024 года, он будет работать на общественных началах – без выплаты зарплаты.

Кабмин создал Межведомственную рабочую группу по вопросам реформирования системы органов, реализующих таможенную политику, и утвердил Положение о Межведомственной рабочей группе и ее составе, рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Уполномоченный будет отвечать за выполнение задач организации процесса реформирования таможенных органов, сообщила ЭП со ссылкой на проект документа.

Компетенции уполномоченного по реформированию таможенных органов:

  • подготовка предложений по реформированию таможенных органов в рамках реализации Национальной стратегии доходов до 2030 года;
  • подготовка предложений по осуществлению мероприятий, связанных с привлечением к формированию и реализации государственной таможенной политики институтов гражданского общества;
  • инициирование принятия и обработки нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции;
  • участие в сотрудничестве с международными организациями по формированию и реализации таможенной политики.

Контекст

18 сентября Верховная Рада приняла законопроект №6490-д о реформе таможни во втором чтении. За документ проголосовали 260 депутатов. Перезагрузка таможни – структурный маяк Международного валютного фонда, который власти должны были выполнить до октября.

Реформа предусматривает новую конкурсную процедуру по отбору главы таможни и аудиту сотрудников органа в течение 18 месяцев с момента назначения нового руководителя. Больше об этом читайте в материале Forbes Ukraine.

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