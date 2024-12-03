Голова «Укрпошти» Смілянський опікуватиметься реформою митниці «на громадських засадах»

Голова державного поштового оператора «Укрпошта» Ігор Смілянський призначений урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів. Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 3 грудня, йдеться у повідомленні пресслужби уряду.
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Деталі
Обовʼязки урядового уповноваженого Смілянський почне виконувати з 4 грудня 2024 року, він працюватиме на громадських засадах – без виплати зарплати.
Кабмін створив Міжвідомчу робочу групу з питань реформування системи органів, що реалізують митну політику, і затвердив Положення про Міжвідомчу робочу групу та її склад, розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Уповноважений відповідатиме за виконання завдань щодо організації процесу реформування митних органів, повідомила ЕП із посиланням на проєкт документа.
Компетенції уповноваженого з питань реформування митних органів:
- підготовка пропозицій щодо реформування митних органів у межах реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року;
- підготовка пропозицій щодо здійснення заходів, повʼязаних із залученням до формування та реалізації державної митної політики інститутів громадянського суспільства;
- ініціювання прийняття та опрацювання нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;
- участь у співпраці з міжнародними організаціями з питань формування і реалізації митної політики.
Контекст
18 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6490-д про реформу митниці у другому читанні. За документ проголосувало 260 депутатів. Перезавантаження митниці – структурний маяк Міжнародного валютного фонду, який влада мала виконати до жовтня.
Реформа передбачає нову конкурсну процедуру з відбору голови митниці та проведення аудиту співробітників органу протягом 18 місяців з моменту призначення нового очільника. Більше про це читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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