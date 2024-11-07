Найзаможніші люди світу розбагатіли на рекордні $64 млрд після перемоги Трампа

Статки десяти найбагатших людей світу за день рекордно зросли після того, як Дональд Трамп був обраний на другий термін на посаді президента США, пише Bloomberg . Чиста вартість активів мільярдерів на чолі з Ілоном Маском виросла на $63,5 млрд у середу, 6 листопада.

Ключові факти

Один тільки Маск додав $26,5 млрд до свого статку, який оцінюється у $290,3 млрд.

На перший день після оголошення результатів виборів статки Джеффа Безоса із Amazon.com Inc. зросли на 3,2% до $228,3 млрд. Серед інших бенефіціарів перемоги Трампа – Ларрі Еллісон з Oracle Corp., чиї статки зросли на 5,4%, до $193,5 млрд, Воррен Баффет — теж збагатів на 5,4%, до $147,8 млрд.

Це найбільший денний приріст з моменту започаткування Bloomberg’s wealth index у 2012 році.

Інфографіка: Bloomberg

Більшість прибутку для надбагатих людей зводиться до зростання акцій США, що підкреслює ставки на те, що Трамп після повернення до Білого дому реалізовуватиме програму, що сприятиме зниженню податків та зменшенню регулювання.

Крім Маска, інші лідери зростання – криптомільйонери. Браян Армстронг, співзасновник і генеральний директор криптобіржі Coinbase Global Inc, побачив, що його чистий капітал зріс на 30% до $11 млрд. Чанпен Чжао, засновник Binance, найбільшої у світі криптобіржі, збільшив свій чистий капітал на $12,1 млрд після виборів, до $52,7 млрд.

Контекст

Дональд Трамп стане другим експрезидентом США, який повернеться до Білого дому після поразки, зазначив CNN. Трамп виграв вибори у 2016 році, але програв у 2020-му. До нього цей шлях пройшов Гровер Клівленд: він брав участь у трьох кампаніях поспіль у 1884-му, 1888-му і 1892-му роках, але переміг 1884-го і 1892-го.

Світові лідери вже привітали Трампа з перемогою. Зокрема, президент Володимир Зеленський привітав у X республіканця Дональда Трампа з обранням на посаду президента США. Український лідер сподівається, що Трамп сповідуватиме підхід «мир через силу», що допоможе завершити війну справедливо.

Акції Tesla та американських банків Goldman, JPMorgan і Morgan Stanley різко зросли в середу, 6 листопада. Ф’ючерси на S&P 500 і Dow досягли максимумів завдяки сподіванням на зниження податків на прибуток і послаблення корпоративного регулювання, обіцяного Дональдом Трампом.