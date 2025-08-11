Forbes Ukraine провел в Telegram-канале очередной опрос читателей по поводу их ожиданий показателя инфляции на конец 2025 года. Это произошло сразу после публикации официальных данных об уровне потребительской инфляции в июле . По состоянию на 12:00 11 августа собрано 739 голосов.

Ключевые факты

Подавляющее большинство читателей Forbes Ukraine (93%) по-прежнему считают, что в конце 2025 года официальный показатель потребительской инфляции останется двузначным (то есть составит 10% или выше). Месяц назад количество таких респондентов было 92%.

Более четверти (27%) респондентов ожидают ускорения инфляции до более чем 19%. В прошлом месяце их количество было несколько выше: 29%.

Большинство респондентов считают, что потребительская инфляция в конце 2025 года будет превышать текущий уровень (14,1%).

Средний расчетный показатель инфляционных ожиданий читателей Forbes Ukraine к концу 2025 года сохранился в диапазоне 16–17%.

Параллельный опрос в сети LinkedIn (194 респондента) зафиксировал подобные результаты, но с несколько более низким средним расчетным диапазоном инфляционных ожиданий: 15–15,5% (такой же, как и месяц назад).

Инфляционные ожидания читателей Forbes, август 2025 Фото инфографика Алина Кохан

Контекст

В июле потребительские цены в Украине сократились на 0,2%: для летних месяцев присуща сезонная дефляция. При этом годовой показатель инфляции замедлился с 14,3% до 14,1%. Наибольший годовой прирост зафиксирован в категории продуктов питания и безалкогольных напитков – 22,6%. В частности, яйца подорожали на 82,4%, фрукты – на 52,1%, подсолнечное масло – на 30,4%, масло – на 27,8%, мясо и мясопродукты – на 24,2%, молоко – на 20,3%, хлеб – на 19,7%. В то же время сахар подешевел на 5,4%.

НБУ повысил прогноз инфляции на конец года с 8,7% до 9,7%. В качестве причин пересмотра названы потери от войны, ухудшение прогнозов по урожаям и ослабление гривни по отношению к евро.

Консенсус-прогноз украинских и зарубежных аналитиков, собранный в августе 2025 FocusEconomics, сформировал ожидание замедления показателя потребительской инфляции до 9,5% на конец 2025 года, а полный диапазон прогнозов составляет 8,4–11%. Консенсус-прогноз постепенно двигается в сторону ухудшения: в прошлом месяце он составил 9,3%, а два месяца назад – 8,9%.

Учитывая отсутствие обобщающего показателя инфляции, отражающего динамику затрат предприятий без отраслевых особенностей, аналитическим отделом Forbes Ukraine создан новый показатель Инфляция бизнеса, отражающий инфляцию расходов «офисного» бизнеса. Читайте подробнее об этом показателе в последнем номере журнала Forbes Ukraine. Спойлер: динамика инфляции бизнеса очень значительно отличается от тенденций, которые происходят с официальным показателем потребительской инфляции.