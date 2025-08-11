Forbes Ukraine провів у Telegram-каналі чергове опитування читачів щодо їхніх очікувань показника інфляції на кінець 2025 року. Це відбулося одразу після публікації офіційних даних про рівень споживчої інфляції у липні . Станом на 12:00 11 серпня зібрано 739 голосів.

Ключові факти

Переважна більшість читачів Forbes Ukraine (93%) і надалі вважає, що наприкінці 2025 року офіційний показник споживчої інфляції залишиться двознаковим (тобто становитиме 10% або вище). Місяць тому кількість таких респондентів становила 92%.

Понад чверть (27%) респондентів очікують прискорення інфляції до більш як 19%. Минулого місяця їхня кількість була трохи більшою: 29%.

Більше половини респондентів вважають, що споживча інфляція в кінці 2025 року перевищуватиме поточний рівень (14,1%).

Середній розрахунковий показник інфляційних очікувань читачів Forbes Ukraine на кінець 2025 року зберігся у діапазоні 16−17%.

Паралельне опитування у мережі LinkedIn (194 респондента) зафіксувало подібні результати, але із трохи нижчим середнім розрахунковим діапазоном інфляційних очікувань: 15−15,5% (такий же, як і місяць тому).

Інфляційні очікування читачів Forbes, серпень 2025

Контекст

У липні споживчі ціни в Україні скоротилися на 0,2%: для літніх місяців притаманна сезонна дефляція. При цьому річний поканик інфляції сповільнився із 14,3% до 14,1%. Найбільший річний приріст зафіксовано у категорії продуктів харчування та безалкогольних напоїв – +22,6%. Серед них: яйця подорожчали на 82,4%, фрукти – на 52,1%, соняшникова олія – на 30,4%, масло – на 27,8%, м’ясо та м’ясопродукти – на 24,2%, молоко – на 20,3%, хліб – на 19,7%. Водночас цукор подешевшав на 5,4%.

НБУ підвищив прогноз інфляції на кінець року із 8,7% до 9,7%. У якості причин перегляду названо втрати від війни, погіршення прогнозів щодо врожаїв та послаблення гривні відносно євро.

Консенсус-прогноз українських та зарубіжних аналітиків, зібраний у серпні 2025 року FocusEconomics, сформував очікування сповільнення показника споживчої інфляції до 9,5% на кінець 2025 року, а повний діапазон прогнозів становить 8,4−11%. Консенсус-прогноз поступово рухається у бік погіршення: минулого місяця він становив 9,3%, а два місяці тому 8,9%.

Зважаючи на відсутність узагальнюючого показника інфляції, який би відображав динаміку витрат підприємств без галузевих особливостей, аналітичним відділом Forbes Ukraine створено новий показник Інфляція бізнесу, який відображає інфляцію витрат «офісного» бізнесу. Читайте докладніше про цей показник у останньому числі журналу Forbes Ukraine. Спойлер: динаміка інфляції бізнесу дуже сильно відрізняється від тих тенденцій, які відбуваються із офіційним показником споживчої інфляції.