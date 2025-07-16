Forbes Ukraine провел в Telegram-канале опрос читателей по поводу их ожиданий курса гривны к доллару США и евро на конец 2025 года. По состоянию на 10:00 16 июля собрано более 1400 голосов.

Ключевые факты

Подавляющее большинство читателей Forbes Ukraine (83%) считает, что к концу 2025 года курс гривна-доллар ослабится по сравнению с нынешним уровнем (41,8 грн/$).

Более четверти (29%) респондентов ожидают, что курс гривна-доллар в 2025 году превысит отметку в 44 грн/$.

Средневзвешенные ответы респондентов указывают на «консенсусные» ожидания того, что курс пересечет отметку в 43 грн/$.

Как и в случае с долларом, девальвации гривны по отношению к евро в 2025 году ожидают более 80% респондентов.

Более половины опрошенных (52%) ожидают, что курс евро к концу 2025 года превысит отметку 50,5 грн/€.

Средневзвешенные ответы респондентов указывают на «консенсусные» ожидания того, что обменный курс в этом году превысит 50 грн/€.

Алина Кохан, Forbes Ukraine Алина Кохан, Forbes Ukraine Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Официальные курсы гривны на 16 июля составляют 41,82 грн/$ и 48,8 грн/€. В прошлом году на эту дату курсы составляли 41,01 грн/$ и 44,73 грн/€. Таким образом, за последний год доллар укрепился на 2%, а евро – на 9%.

При принятии Государственного бюджета Украины на 2025 год этот главный финансовый документ Украины строили на прогнозе среднегодового обменного курса 45 грн/$. Очевидно, что достижение такого показателя уже кажется практически невозможным. Одним из последствий является отставание сбора налогов на импорт от бюджетного плана.

Консенсус-прогноз профессиональных украинских и зарубежных экономистов от FocusEconomics по курсу гривна-доллар к концу 2025 года составляет 43,02 грн/$. Прогнозы разных участников колеблются от 40,18 грн/$ до 45,5 грн/$.