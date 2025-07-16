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Доллар свыше 43 грн, евро свыше 50 грн. Ожидания читателей Forbes Ukraine

Алексей Блинов
Алексей Блинов
Forbes

1 хв читання

Forbes Ukraine провел в Telegram-канале опрос читателей по поводу их ожиданий курса гривны к доллару США и евро на конец 2025 года. По состоянию на 10:00 16 июля собрано более 1400 голосов.

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Ключевые факты

  • Подавляющее большинство читателей Forbes Ukraine (83%) считает, что к концу 2025 года курс гривна-доллар ослабится по сравнению с нынешним уровнем (41,8 грн/$).
  • Более четверти (29%) респондентов ожидают, что курс гривна-доллар в 2025 году превысит отметку в 44 грн/$.
  • Средневзвешенные ответы респондентов указывают на «консенсусные» ожидания того, что курс пересечет отметку в 43 грн/$.
  • Как и в случае с долларом, девальвации гривны по отношению к евро в 2025 году ожидают более 80% респондентов.
  • Более половины опрошенных (52%) ожидают, что курс евро к концу 2025 года превысит отметку 50,5 грн/€.
  • Средневзвешенные ответы респондентов указывают на «консенсусные» ожидания того, что обменный курс в этом году превысит 50 грн/€.
Ожидания относительно курса доллара

Алина Кохан, Forbes Ukraine

Ожидания относительно курса евро

Алина Кохан, Forbes Ukraine

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Контекст

Официальные курсы гривны на 16 июля составляют 41,82 грн/$ и 48,8 грн/€. В прошлом году на эту дату курсы составляли 41,01 грн/$ и 44,73 грн/€. Таким образом, за последний год доллар укрепился на 2%, а евро – на 9%.

При принятии Государственного бюджета Украины на 2025 год этот главный финансовый документ Украины строили на прогнозе среднегодового обменного курса 45 грн/$. Очевидно, что достижение такого показателя уже кажется практически невозможным. Одним из последствий является отставание сбора налогов на импорт от бюджетного плана.

Консенсус-прогноз профессиональных украинских и зарубежных экономистов от FocusEconomics по курсу гривна-доллар к концу 2025 года составляет 43,02 грн/$. Прогнозы разных участников колеблются от 40,18 грн/$ до 45,5 грн/$.

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