Инвестиционный портал Минэкономики и KSE пополнился 31 новым проектом стоимостью свыше €2 млрд

Инвестиционный портал, разработанный Минэкономики и Киевской школой экономики при поддержке правительства Великобритании, пополнился 31 новым проектом общей стоимостью €2,1 млрд. Всего на портале сейчас 126 проектов на $28,9 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
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Подробности
- Инициативы, предложенные частными и государственными компаниями, включают секторы энергетики, сельского хозяйства, машиностроения, транспорта и логистики, зеленой металлургии, строительных материалов.
- Новые проекты представлены в 13 областях Украины, больше всего – во Львовской, Днепропетровской и Киевской областях.
- Частные и государственные компании могут предложить собственные проекты после анализа, они будут представлены на портале, отметил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев. На инвестиционный портал уже добавили 126 проектов общей стоимостью $28,9 млрд, добавил он.
- С помощью интерактивной карты, фильтров и инфографики посетители сайта могут исследовать географическое и отраслевое распределение проектов, их общий бюджет, необходимое финансирование, стадию реализации и другие ключевые детали – как по секторам, так и по отдельным проектам.
- Портал содержит информацию для предпринимателей, желающих привлечь дополнительное финансирование для развития. На портале можно получить практические советы о программах поддержки бизнеса от правительства, международных финансовых организаций, украинских банков, страховых компаний и стран-партнеров.
- Инвесторы могут получить информацию о проектах, представленных в цифровой базе, и присоединиться к финансированию, заполнив заявку.
- Чтобы разместить или обновить информацию о своем инвестиционном проекте на портале, нужно заполнить заявку.
Контекст
Цифровой портал инвестиционных проектов разработан в рамках проекта Good Governance Fund «Экономический хаб: укрепление макроэкономической стабильности через эффективное управление государственными финансами». Проект финансирует UK International Development от правительства Великобритании. Имплементаторы проекта – Abt Global и Киевская школа экономики.
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