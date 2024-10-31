Инвестиционный портал Минэкономики и KSE пополнился 31 новым проектом стоимостью свыше €2 млрд

Инвестиционный портал, разработанный Минэкономики и Киевской школой экономики при поддержке правительства Великобритании, пополнился 31 новым проектом общей стоимостью €2,1 млрд. Всего на портале сейчас 126 проектов на $28,9 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.