Інвестиційний портал Мінекономіки та KSE поповнився 31 новим проєктом вартістю понад €2 млрд

Інвестиційний портал, розроблений Мінекономіки та Київською школою економіки за підтримки Уряду Великої Британії, поповнився 31 новим проєктом загальною вартістю €2,1 млрд. Загалом на порталі зараз 126 проєктів на $28,9 млрд. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.