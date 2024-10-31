Інвестиційний портал Мінекономіки та KSE поповнився 31 новим проєктом вартістю понад €2 млрд

Інвестиційний портал, розроблений Мінекономіки та Київською школою економіки за підтримки Уряду Великої Британії, поповнився 31 новим проєктом загальною вартістю €2,1 млрд. Загалом на порталі зараз 126 проєктів на $28,9 млрд. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного!
Деталі
- Ініціативи, запропоновані приватними та державними компаніями, охоплюють сектори енергетики, сільського господарства, машинобудування, транспорту та логістики, зеленої металургії, будівельних матеріалів.
- Нові проєкти представлені у 13 областях України, найбільше – у Львівській, Дніпропетровській та Київській областях.
- Приватні та державні компанії можуть запропонувати власні проєкти і після аналізу, їх буде представлено на порталі, зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев. Наразі на інвестиційний портал вже додали 126 проєктів загальною вартістю $28,9 млрд, додав він.
- За допомогою інтерактивної мапи, фільтрів та інфографік відвідувачі сайту можуть дослідити географічний та галузевий розподіл проєктів, їхній загальний бюджет, необхідне фінансування, стадію реалізації та інші ключові деталі – як за секторами, так і за окремими проєктами.
- Портал містить інформацію для підприємців, які хочуть залучити додаткове фінансування для розвитку. На порталі можна отримати практичні поради про програми підтримки для бізнесу від уряду, міжнародних фінансових організацій, українських банків, страхових компаній та країн-партнерів.
- Інвестори можуть отримати інформацію про проєкти, представлені у цифровій базі, та долучитися до фінансування, заповнивши заявку.
- Щоб розмістити або оновити інформацію про свій інвестиційний проєкт на порталі, потрібно заповнити заявку.
Контекст
Цифровий портал інвестиційних проєктів розроблений у межах проєкту Good Governance Fund «Економічний хаб: Зміцнення макроекономічної стабільності через ефективне управління державними фінансами». Проєкт фінансує UK International Development від уряду Великої Британії. Імплементатори проєкту – Abt Global та Київська школа економіки.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.