Співвласниками заводів «Волинь-цемент» та «Південь-цемент», які у вересні 2024 року придбала ірландська CRH , стала компанія Divinereach, яку контролюють власники Hyundai Ireland – родина ОʼРайлі. Про це пише The Irish Times .

Ключові факти

Divinereach придбала 25% акцій виробника цементу Dyckerhoff, якому в Україні належать заводи «Волинь-цемент» та «Південь-цемент». Сума угоди – невідома.

Компанія Divinereach зареєстрована в березні 2025 року. Нею управляють керуючий директор групи Hyundai Ireland Юджин ОʼРайлі-молодший, Сьюзен Джонс та Ніалл ОʼХенлон.

Родина ОʼРайлі найбільше відома бізнесом з торгівлі автомобілями – Юджин ОʼРайлі-старший є засновником бізнесу Hyundai.

Компанія Tracematics, яка також належить родині, розробляє та продає програмне забезпечення для управління автопарками орендованих автомобілів. Також група OʼReilly інвестує в нерухомість.

Контекст

19 червня Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав Divinereach Limited дозвіл на набуття контролю над CRH Eastern Europe B.V, що входить до ірландської групи CRH.

CRH – один з найбільших у світі виробників будівельних матеріалів, що працює у 28 країнах. В Україні CRH працює з 1999-го року. Під час повномасштабного вторгнення CRH інвестувала в Україну €180 млн, включно з будівництвом цементного терміналу на Київщині вартістю €34 млн.

5 вересня 2024 року після понад півтора року розгляду АМКУ надав дозвіл CRH на концентрацію активів італійської групи Buzzi в Україні (заводи «Волинь-цемент» та «Південь-цемент»). Сума угоди – €100 млн. Це третя за розміром інвестиційна угода від початку повномасштабного вторгнення.

Відповідно до раніше погоджених вимог АМКУ, CRH мала впродовж дев’яти місяців створити юридичну особу – холдингову компанію – та передати їй придбаний пакет акцій ПрАТ «Дікергофф цемент Україна». 25-28% акцій статутного капіталу холдингової компанії мали продати чи іншим чином передати третій особі, не повʼязаній із CRH.

Проти угоди виступає промислово-будівельна група «Ковальська» – один із найбільших українських виробників будівельних матеріалів і провідний девелопер.

Наприкінці червня «Ковальська» програла другий суд проти АМКУ у справі про купівлю цементних заводів ірландською CRH. З уривків справи, опублікованих у ЗМІ, «Ковальська» намагалась довести суду, що рішення АМКУ є незаконним та необґрунтованим, а накладені на CRH антимонопольні зобов’язання є недостатніми, щоб уникнути монополізації на ринку цементу.

«Ковальська» готує касацію проти АМКУ через купівлю цементних заводів ірландською CRH.

Що саме не влаштовує українську групу в цій угоді, як вплине рішення суду та чи може «Ковальська» претендувати на заводи Buzzi – читайте в матеріалі «Фарш, який вже не стане м’ясом». «Ковальська» хоче заблокувати угоду ірландської CRH про купівлю двох заводів за €100 млн. Щоб зайняти її місце?