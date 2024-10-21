ІТ-компания Sigma Software привлекла около 50 новых клиентов в 2024 году. Какая прогнозируемая динамика выручки

Украинская сервисная ІТ-компания Sigma Software в 2024 году привлекла на восемь клиентов больше, чем в прошлом, достигнув цифры в полсотни новых заказчиков. Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил CEO и соучредитель Валерий Красовский.
ІТ-индустрия сталкивается с нехваткой клиентов на фоне полномасштабного вторжения и мировой рецессии. С начала большой войны 58% компаний имели случаи расторжения контрактов, говорится в исследовании IT Research Ukraine за 2023 год.
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Ключевые факты
- В 2024 году украинская сервисная ІТ-компания Sigma Software привлекла около 50 новых клиентов, сказал в интервью Forbes Ukraine CEO и соучредитель Валерий Красовский. Это на семь–восемь заказчиков больше, чем в 2023-м.
- Сервисное IT – основное направление для Sigma Software Group на 2000 сотрудников, включающей продуктовый бизнес, образовательные инициативы, инвестиционный и благотворительный фонды.
- «Раньше для проектов мы нанимали команды от 10 до 50 специалистов, но сейчас это часто небольшие группы из одного-двух человек», – добавил он. Несмотря на это, Sigma Software – одна из немногих украинских сервисных ІТ-компаний, увеличившая штат во время войны.
- До полномасштабного вторжения сервисный бизнес Sigma Software рос на 25% каждый год, сказал Красовский. «Однако 2024-й был намного сложнее», – добавил он. Компания закладывает рост годовой выручки на уровне 3–5% в 2024-м. «В 2025 году мы стремимся вернуться к росту бизнеса на уровне 25–30%», – сказал Красовский.
Контекст
За более чем два десятка лет небольшая харьковская Eclipse Software Programming разрослась до международной Sigma Software. Сегодня у компании есть офисы в 19 странах мира, в частности, в Венгрии, Румынии и Бразилии. «Мы можем предлагать клиентам начать проекты в этих офисах, уменьшая риски, – сказал Красовский о влиянии большой войны на отношения Sigma Software с клиентами. – Но основной фокус остается на развитии компании в Украине».
В 2023 году Sigma Software вошла в 100 крупнейших сервисных ІТ-компаний по версии IAOP вместе с украинскими Intellias, Infopulse, Eleks и т.д. Компания работает в области рекламных технологий, здравоохранения, финтеха, автомобильной и авиационной индустрий. Среди клиентов – концерн Volvo и американская телекоммуникационная корпорация Comcast.
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