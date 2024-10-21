ІТ-компания Sigma Software привлекла около 50 новых клиентов в 2024 году. Какая прогнозируемая динамика выручки

Украинская сервисная ІТ-компания Sigma Software в 2024 году привлекла на восемь клиентов больше, чем в прошлом, достигнув цифры в полсотни новых заказчиков. Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил CEO и соучредитель Валерий Красовский.

ІТ-индустрия сталкивается с нехваткой клиентов на фоне полномасштабного вторжения и мировой рецессии. С начала большой войны 58% компаний имели случаи расторжения контрактов, говорится в исследовании IT Research Ukraine за 2023 год.