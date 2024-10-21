ІТ-компанія Sigma Software залучила близько 50 нових клієнтів у 2024-му. Яка прогнозована динаміка виторгу

Українська сервісна ІТ-компанія Sigma Software у 2024 році залучила на вісім клієнтів більше, ніж торік, сягнувши цифри у пів сотні нових замовників. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine повідомив CEO та співзасновник Валерій Красовський.

ІТ-індустрія в Україні стикається з нестачею клієнтів на тлі повномасштабного вторгнення та світової рецесії. З початку великої війни 58% компаній мали випадки розірвання контрактів, ідеться в дослідженні IT Research Ukraine за 2023-й.