ІТ-компанія Sigma Software залучила близько 50 нових клієнтів у 2024-му. Яка прогнозована динаміка виторгу

Українська сервісна ІТ-компанія Sigma Software у 2024 році залучила на вісім клієнтів більше, ніж торік, сягнувши цифри у пів сотні нових замовників. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine повідомив CEO та співзасновник Валерій Красовський.
ІТ-індустрія в Україні стикається з нестачею клієнтів на тлі повномасштабного вторгнення та світової рецесії. З початку великої війни 58% компаній мали випадки розірвання контрактів, ідеться в дослідженні IT Research Ukraine за 2023-й.
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Ключові факти
- Протягом 2024 року українська сервісна ІТ-компанія Sigma Software залучила близько 50 нових клієнтів, сказав в інтервʼю Forbes Ukraine CEO та співзасновник Валерій Красовський. Це на сім–вісім замовників більше, ніж у 2023-му.
- Сервісне IT – основний напрям для Sigma Software Group на 2000 співробітників, що охоплює продуктовий бізнес, освітні ініціативи, інвестиційний і благодійний фонди.
- «Раніше для проєктів ми наймали команди від 10 до 50 фахівців, але зараз це часто невеликі групи з однієї–двох людей», – додав він. Попри це, Sigma Software – одна з небагатьох українських сервісних ІТ-компаній, що збільшила штат під час великої війни.
- До повномасштабного вторгнення сервісний бізнес Sigma Software зростав на 25% щороку, сказав Красовський. «Проте 2024-й був набагато складніший», – додав він. Компанія закладає зростання річного виторгу на рівні 3–5% у 2024-му. «У 2025 році ми прагнемо повернутися до зростання бізнесу на рівні 25–30%», – сказав Красовський.
Контекст
За понад два десятки років невелика харківська Eclipse Software Programming розрослася до міжнародної Sigma Software. Сьогодні компанія має офіси у 19 країнах світу, зокрема в Угорщині, Румунії та Бразилії. «Ми можемо пропонувати клієнтам почати проєкти в цих офісах, зменшуючи ризики, – сказав Красовський про вплив великої війни на відносини Sigma Software з клієнтами. – Але основний фокус залишається на розвитку компанії в Україні».
У 2023-му Sigma Software увійшла до 100 найбільших сервісних ІТ-компаній за версією IAOP разом з українськими Intellias, Infopulse, Eleks тощо. Компанія працює в галузях рекламних технологій, охорони здоровʼя, фінтеху, автомобільної та авіаційної індустрій. Серед клієнтів – концерн Volvo та американська телекомунікаційна корпорація Comcast.
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