Модный дом Dior, входящий во французский люксовый гигант LVMH, 29 мая объявил об увольнении Марии Грации Кьюри с должности креативного директора, которую она занимала с 2016 года. Как пишет Reuters, ее место, вероятно, займет Джонатан Андерсон, который оставил бренд Loewe в марте и готовится представить мужскую коллекцию Dior в июне.
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Подробности
- Мария Грация Кьюри, первая женщина на должности креативного директора Dior, оставила бренд после девяти лет работы.
- В заявлении, опубликованном Dior, она выразила гордость за свой вклад, отметив: «Я очень горжусь девятью годами, проведенными в Dior».
- Делфин Арно, гендиректор Christian Dior Couture и дочь главы LVMH Бернара Арно, поблагодарила Кьюри за создание «чрезвычайно желаемых коллекций», «значительно способствовавших огромному росту» бренда.
- Уход Кьюри открывает путь для Джонатана Андерсона, который покинул должность креативного директора Loewe, еще одного бренда LVMH, в марте.
- Андерсон, которого называют представителем нового поколения дизайнеров, уже работает над мужской коллекцией Dior для показа в июне. Это может свидетельствовать о его подготовке к более широкой роли в Dior. Представитель Dior отказался комментировать планы по преемнику.
Контекст
Карьера итальянского дизайнера Марии Грации Кьюри началась в Fendi в 1989 году. Там она занималась дизайном сумок. В 1999 году Кьюри присоединилась к Valentino как дизайнер аксессуаров. В 2008 году ее повысили до сокреативного директора вместе с Пьерпаоло Пиччоли. В 2016 году Кьюри стала первой женщиной на должности главного дизайнера Dior.
Уход Марии Грации Кьюри является значительным событием для Dior и LVMH в целом, ведь она сыграла немаловажную роль в переосмыслении женской моды бренда, интегрируя феминистские мотивы и сотрудничая с современными художницами.
Для LVMH, владеющей портфелем люксовых брендов, стабильность и креативность в Dior являются критически важными для поддержания лидерства на рынке. Возможный переход Андерсона в Dior может сигнализировать о стратегическом акценте на свежие идеи и более широкую аудиторию.
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