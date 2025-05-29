Модный дом Dior, входящий во французский люксовый гигант LVMH, 29 мая объявил об увольнении Марии Грации Кьюри с должности креативного директора, которую она занимала с 2016 года. Как пишет Reuters , ее место, вероятно, займет Джонатан Андерсон, который оставил бренд Loewe в марте и готовится представить мужскую коллекцию Dior в июне.

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Мария Грация Кьюри, первая женщина на должности креативного директора Dior, оставила бренд после девяти лет работы.

В заявлении, опубликованном Dior, она выразила гордость за свой вклад, отметив: «Я очень горжусь девятью годами, проведенными в Dior».

Делфин Арно, гендиректор Christian Dior Couture и дочь главы LVMH Бернара Арно, поблагодарила Кьюри за создание «чрезвычайно желаемых коллекций», «значительно способствовавших огромному росту» бренда.

Мария Грация Кьюри идет по подиуму во время показа Christian Dior Haute Couture весна-лето 2025 года в рамках Недели моды в Париже 27 января 2025 года. Фото: Getty Images

Уход Кьюри открывает путь для Джонатана Андерсона, который покинул должность креативного директора Loewe, еще одного бренда LVMH, в марте.

Андерсон, которого называют представителем нового поколения дизайнеров, уже работает над мужской коллекцией Dior для показа в июне. Это может свидетельствовать о его подготовке к более широкой роли в Dior. Представитель Dior отказался комментировать планы по преемнику.

Контекст

Карьера итальянского дизайнера Марии Грации Кьюри началась в Fendi в 1989 году. Там она занималась дизайном сумок. В 1999 году Кьюри присоединилась к Valentino как дизайнер аксессуаров. В 2008 году ее повысили до сокреативного директора вместе с Пьерпаоло Пиччоли. В 2016 году Кьюри стала первой женщиной на должности главного дизайнера Dior.

Уход Марии Грации Кьюри является значительным событием для Dior и LVMH в целом, ведь она сыграла немаловажную роль в переосмыслении женской моды бренда, интегрируя феминистские мотивы и сотрудничая с современными художницами.

Для LVMH, владеющей портфелем люксовых брендов, стабильность и креативность в Dior являются критически важными для поддержания лидерства на рынке. Возможный переход Андерсона в Dior может сигнализировать о стратегическом акценте на свежие идеи и более широкую аудиторию.