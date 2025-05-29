Модний дім Dior, що входить до французького люксового гіганта LVMH, 29 травня оголосив про звільнення Марії Грації К’юрі з посади креативного директора, яку вона обіймала з 2016 року. Як пише Reuters , її місце, ймовірно, займе Джонатан Андерсон, який залишив бренд Loewe у березні та готується представити чоловічу колекцію Dior у червні.

Деталі

Марія Грація К’юрі, перша жінка на посаді креативного директора Dior, залишила бренд після дев’яти років роботи.

У заяві, опублікованій Dior, вона висловила гордість за свій внесок, зазначивши: «Я надзвичайно пишаюся дев’ятьма роками, проведеними в Dior».

Делфін Арно, гендиректорка Christian Dior Couture і донька голови LVMH Бернара Арно, подякувала К’юрі за створення «надзвичайно бажаних колекцій», які «значно сприяли величезному зростанню» бренду.

Марія Грація К'юрі йде по подіуму під час показу Christian Dior Haute Couture весна–літо 2025 в рамках Тижня моди в Парижі 27 січня 2025 року. Фото: Getty Images

Відхід К’юрі відкриває шлях для Джонатана Андерсона, який залишив посаду креативного директора Loewe, ще одного бренду LVMH, у березні.

Андерсон, якого називають представником нового покоління дизайнерів, уже працює над чоловічою колекцію Dior для показу в червні. Це може свідчити про його підготовку до ширшої ролі в Dior. Представник Dior відмовився коментувати плани щодо наступника.

Контекст

Карʼєра італійської дизайнерки Марії Грації К’юрі почалася у Fendi в 1989 році. Там вона займалася дизайном сумок. В 1999 році К’юрі приєдналася до Valentino як дизайнерка аксесуарів. У 2008 році її підвищили до співкреативної директорки разом із П’єрпаоло Піччолі. У 2016 році К’юрі стала першою жінкою на посаді головної дизайнерки Dior.

Відхід Марії Грації К’юрі є значною подією для Dior і LVMH загалом, адже вона відіграла важливу роль у переосмисленні жіночої моди бренду, інтегруючи феміністичні мотиви та співпрацюючи з сучасними художницями.

Для LVMH, яка володіє портфелем люксових брендів, стабільність і креативність у Dior є критично важливими для підтримання лідерства на ринку. Можливий перехід Андерсона до Dior може сигналізувати про стратегічний акцент на свіжі ідеї та ширшу аудиторію.