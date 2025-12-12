Понад 6000 перевірок ФОП провела податкова за три квартали 2025 року. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Суми штрафних санкцій та донарахованих зобовʼязань зростають, проте наразі з них узгодили менше чверті. Найбільше штрафів нарахували ФОП на Черкащині. Про це повідомляє «Опендатабот» 12 грудня.
- Хоча кількість перевірок у 3,8 раза менше, ніж у 2021 році, суми, які бізнес має «доплатити», цьогоріч істотно зросли, зазначає платформа.
- 5,98 млрд грн донарахувала податкова підприємцям за три квартали 2025 року. Це у 2,6 раза більше, ніж торік, і у 25 разів більше, ніж у 2021 році.
- «Хоча суми до сплати й ростуть, це ще не означає, що підприємці реально зобов’язані їх сплатити – наразі узгодили лише близько 22%, це 1,32 млрд грн. Для порівняння, торік за цей час узгодили майже половину донарахувань», – повідомили в «Опендатабот».
- З нарахованих 2,59 млрд грн штрафів наразі узгодили лише 15%, або 396,8 млн грн.
- «Узгоджена сума – це донарахування, які підприємець реально має сплатити після всіх заперечень, оскаржень і рішень податкової чи суду. Спершу податкова «нараховує», але лише після проходження цих процедур сума стає остаточною й обов’язковою», – пояснюють аналітики.
- Найбільше перевірок податківці здійснили на Львівщині – 805. Далі йдуть Київ (715), Харківщина (559), Дніпропетровщина (518) та Хмельниччина (433).
- За сумами донарахованих зобов’язань лідирує Черкащина – 1,87 млрд грн, з яких 72% припадає на штрафи. Втім, узгодили тут лише 1,7% – всього 31,3 млн грн. На Дніпропетровщині ситуація схожа: із 1,5 млрд грн донарахованих зобов’язань узгодили тільки 3% – 46,2 млн грн.
- На Івано-Франківщині погодили 94% нарахованих сум, це 19,85 млн грн з 21,16 млн грн нарахованих.
Контекст
У липні РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу, що стало другою спробою влади зменшити тиск на підприємців. У січні 2024 року подібний мораторій діяв три місяці та стосувався перевірок з боку Офісу генпрокурора, ДБР, БЕБ, СБУ та Нацполіції.
Влітку обмеження розширили: крім силових структур, перевірки обмежили для податкової служби та інших контролюючих органів. Виняток зробили для бізнесу, пов’язаного з підакцизною продукцією, де перевірки збереглися. Чи відчули підприємці полегшення та які органи викликають найбільше скарг – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.
На початку вересня в.о. голови ДПС Леся Карнаух заявила, що в серпні кількість фактичних перевірок, проведених податковою, зменшилася майже на третину порівняно з липнем.
