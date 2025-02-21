Китай увидел «окно для мира» в Украине

Китай считает, что у войны России против Украины появился шанс для мирного урегулирования. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на саммите глав дипломатических ведомств стран G20, который проходит в Южной Африке 20–21 февраля, пишет CNN .

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«Окно для мира открылось», – сказал Ван И, выступая на саммите в Йоханнесбурге. Он подчеркнул, что Пекин поддерживает «все усилия, направленные на мир», в частности договоренности между США и Россией, однако деталей этих договоренностей не привел.

На полях саммита китайский министр провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, обсуждая ситуацию в Украине и сотрудничество между Пекином и Москвой.

По данным российской стороны, Москва и Пекин согласились, что следует разрешать «коренные причины конфликта». В риторике Китая и РФ это обычно означает расширение НАТО.

Контекст

Китай официально занимает нейтральную позицию по вопросу войны РФ против Украины, но фактически поддерживает Москву. Пекин не осуждает вторжение и не вводит санкции против России. Китай пытается показать себя миротворцем и периодически выдвигает инициативы по прекращению боевых действий.

18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча между представителями США и России. По результатам переговоров стороны пришли к соглашению о создании рабочих групп для координации усилий по урегулированию войны в Украине. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя итоги диалога, заявил, что завершение конфликта в Украине возможно только при условии взаимных уступок всех сторон.

20 февраля Рубио сообщил, что встреча Трампа и Путина будет в значительной степени зависеть от того, удастся ли достичь продвижения в прекращении войны в Украине.

Между тем, стало известно, что администрация президента США передала Украине новый – «улучшенный» проект соглашения о недрах. А президент Зеленский накануне заявил, что Украина готова к «сильному, действительно полезному соглашению» с президентом США по инвестициям и безопасности.