Зеленский после встречи с Келлогом заявил, что Украина готова подписать «сильное» соглашение с Трампом

Украина готова к «сильному, действительно полезному соглашению» с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности. Об этом сказал президент Владимир Зеленский по итогам встречи со спецпредставителем США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом 20 февраля.

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Зеленский назвал разговор с генералом Келлогом «хорошим» и поблагодарил США за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинского народа.

По словам президента, на встрече подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть «всех наших пленников, а также действенные гарантии безопасности».

«Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности. Мы предложили самый быстрый и конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7», – говорится в сообщении Зеленского на странице Facebook.

После встречи Зеленский и Келлог должны были провести пресс-конференцию, однако она не состоялась. «По просьбе американской стороны формат встречи предусматривает протокольную съемку и не предусматривает заявлений или вопросов», – объяснил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Контекст

Переговоры между президентом Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом завершились 14 февраля в Мюнхене без объявления о соглашении о добыче полезных ископаемых. По данным источников Reuters, на встрече с двухпартийной группой сенаторов США за закрытыми дверями Зеленский выразил обеспокоенность по поводу предложения США. Источник сообщил, что президент обсудил собственное предложение по добыче полезных ископаемых с США, заявив, что оно было разработано в соответствии с Конституцией Украины.

По словам двух чиновников, вместо того, чтобы платить за полезные ископаемые, соглашение о праве собственности станет для Украины «способом возместить США миллиарды долларов за поставки оружия и поддержку, предоставленные Киеву с начала войны в феврале 2022 года».

Трамп, не взявший на себя обязательство продолжать оказывать военную помощь Украине, заявил, что хочет получить от Киева редкоземельные минералы на сумму $500 млрд.

Соглашение о недрах с США не было согласовано, поскольку в нем не было ничего о гарантиях безопасности для Украины, сейчас над ним работают юристы, сказал президент Зеленский на пресс-конференции 19 февраля. Он подчеркнул, что Украина хочет гарантий безопасности и закончить войну в 2025 году.

Украинские власти сорвали соглашение с США о добыче полезных ископаемых, заявил президент США Дональд Трамп 19 февраля на инвестиционном форуме в Майами. В то же время администрация Трампа может предложить Украине упрощенное соглашение, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Сам Трамп заявил, что собирается «воскресить» сделку. «Посмотрим, что будет. Но я воскрешу ее или будет не очень весело», – заявил он.